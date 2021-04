Supercell on kertonut kehittävänsä kolmea uutta Clash-maailmaan sijoittuvaa peliä. Ensimmäinen näistä on nyt testimarkkinoilla.

Helmikuussa 2020 Supercell ja toimitusjohtaja Ilkka Paananen juhlivat yhtiön 10-vuotista taivalta. Uutta peliä on saatu odottaa jo parisen vuotta.­

Mobiilipeliyhtiö Supercell on julkistanut uuden pelin testimarkkinoille.

Kyseessä on Clash of Clans -maailmasta ponnistava Clash Quest, joka on ladattavissa älylaitteisiin Pohjoismaissa eli Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Testivaiheen edetessä peli voi vielä muuttua ja tulla saataville laajemminkin.

Kiinalaisen Tencentin omistama Supercell kehittää parasta aikaa kolmea uutta Clash-maailmaan pohjautuvaa peliä. Clash Questin lisäksi kehitysvaiheessa olevat pelit ovat nimeltään Clash Mini ja Clash Heroes. Luultavasti nyt testivaiheeseen päässyt Clash Quest tulee olemaan näistä peleistä ensimmäinen varsinaiseen julkaisuun pääsevä peli, mikäli se menestyy.

Kriteerit kansainväliseen jakeluun pääsemiselle ovat kovat. Marraskuussa Supercell kertoi lopettavansa testimarkkinoilla olleen Hay Day Pop -pulmapelin kehittämisen.

Pelialaa seuraavan Sensor Towerin analyytikko Craig Chapple sanoi HS:lle helmikuussa, että Supercell tunnetaan kärsivällisenä yhtiönä. Kaikki Supercellin julkaisemat viisi peliä ovat ylittäneet miljardiliikevaihdon.

”Alalla katsotaan yhä Supercellia yhtenä maailman johtavista pelikehittäjistä. Jokainen heidän testimarkkinoilla julkaistava pelinsä on mahdollinen miljardituote, joten niitä seurataan tarkkaan ja kopioidaan”, Chapple sanoi tuolloin.

Supercellin kehittämiä pelejä on markkinoilla viisi: Clash of Clans, Hay Day, Boom Beach, Clash Royale ja Brawl Stars. Yhtiö ei julkaissut viime vuonna yhtään uutta peliä ja sen tuorein peli Brawl Stars on vuodelta 2018.

Supercellin liikevaihto pieneni viime vuonna edellisvuodesta seitsemän prosenttia 1,29 miljardiin euroon. Käyttökate pieneni 21 prosenttia 407 miljoonaan euroon.

Analytiikkayhtiö Sensor Towerin arvion mukaan Clash Royale toi viime vuonna 17 prosenttia Supercellin liikevaihdosta. Sen peliportfoliossa Clash of Clans tuo potista noin 41 prosenttia ja Brawl Stars 32 prosenttia.