Pcr-testejä kehittävän Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen sanoo, että kova kauppahinta juontuu yhtiön ainutlaatuisesta teknologiasta.

Infektiotautien diagnostiikkaa kehittävä Mobidiag myydään Yhdysvaltoihin Hologicille noin 668 miljoonalla eurolla.

Espoon Keilaniemessä pääkonttoriaan pitävä Mobidiag ei ole ollut suurelle yleisölle tuttu. Sen sijaan yhtiön kehittämät tuotteet ovat nousseet jopa otsikoihin pandemia-aikana. Mobidiagin kehittämät testit ovat pcr-testejä, joilla voidaan testata muiden muassa koronavirusta.

”Ennen koronaa kukaan ei olisi ymmärtänyt mitä tarkoitan, kun sanon että kehitämme pcr-testejä”, Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen sanoo.

Mobidiag kehittää testikokonaisuuksia esimerkiksi antibiooteille vastustuskykyisten superbakteerien havaitsemiseen ja suolistoinfektioiden diagnosointiin. Koronan myötä toiminta on siirtynyt aiempaa enemmän hengitystieinfektioiden diagnosointiin.

Koronapandemian aikana tarve pcr-testeille onkin ollut valtava. Tenkasen mukaan kova kasvu osaltaan saattoi kannustaa naisten terveyteen erikoistunutta Hologicia tekemään ostotarjouksen.

”Hologicin näkökulmasta tärkeintä on kehittämämme teknologia. Koronan myötä se on selkeästi testattu, mikä madaltaa kynnystä verrattuna yritykseen, jolla on vielä vähän myyntiä”, Tenkanen sanoo.

Ostohinta on historiallisen suuri listaamattomalle kasvuyritykselle. Se arvottaa Mobidiagin suuremmaksi kuin koko kansalle tutut pörssiyhtiöt Marimekko (markkina-arvo reilut 400 miljoonaa euroa), Rovio (560 miljoonaa euroa), Kamux (550 miljoonaa euroa) tai Tallink (490 miljoonaa euroa).

Pörssilistattu terveysteknologiayhtiö Hologic sen sijaan on markkina-arvoltaan noin 19 miljardia euroa. Isoimmat lääkefirmat, kuten Pfizer tai Johnson & Johnson ovat markkina-arvoltaan satoja miljardeja.

Hinnan suuruusluokkaa avaavat myös muut suomalaiset yrityskaupat. Vaikka isoimmat suomalaisyritysten ostot ovat miljardiluokassa, esimerkiksi Fazer Food Services siirtyi Compass Groupille 475 miljoonalla eurolla vuonna 2019. Vuonna 2018 Terveystalo taas osti ruotsalaisen Attendon terveysliiketoiminnan 233 miljoonalla eurolla.

Tenkanen sanoo, että korkea hintataso johtuu yhtiön ainutlaatuisesta teknologiasta.

”Täytyy ymmärtää, että kehittämämme Novodiag-testialusta on ollut jättimäinen projekti. Siihen on investoitu yli 30 miljoonaa euroa ja se on onnistunut. Maailmalla ei ole monta toimijaa, joilla olisi samanlainen teknologinen kyvykkyys”, Tenkanen sanoo.

Tenkasen mukaan kauppaneuvotteluissa merkittävänä tekijänä oli Hologicin halukkuus sijoittaa kasvuun Suomessa. Valtaosa tuotekehityksestä ja laitteiden valmistamisesta tapahtuu Espoossa.

”Toiminta jatkuu ja kasvaa Espoossa”, Tenkanen sanoo.

Hologicin yrityskulttuuri ja mentaliteetti osuvat Tenkasen mukaan hyvin yhteen Mobidiagin kanssa. Pörssiyhtiöstä löytyy kehitysmyönteisyyttä ja kykyä sopeutua.

”Hologic ei ole tyypillinen amerikkalaisyritys”, Tenkanen sanoo.

Mobidiag kehittää ja valmistaa sairauksien diagnosointiin testilaitteita, joiden käyttö olisi mahdollisimman edullista.­

Mobidiagilla on tuotekehitystoimintaa myös Ranskassa, jossa valmistetaan joitakin tuotteiden erityiskomponentteja. Lisäksi Mobidiagilla on myyntiorganisaatiot Britanniassa ja Ruotsissa.

Mobidiag työllistää Tenkasen mukaan nyt noin 230 ihmistä. Hänen aloittaessaan toimitusjohtajana vuonna 2013 työntekijöitä oli noin 50. Tenkanen kertoo itsekin jatkavansa yhtiössä johtotehtävissä.

”Näen tämän hyvin mielenkiintoisena. Meillä on jatkossa huomattavasti paremmat resurssit kasvattaa toimintaa ja myyntiä Euroopassa. Kauppa myös avaa USA:n markkinat. Yhdysvaltoihin on lähes mahdotonta mennä itsekseen”, Tenkanen sanoo.

Tenkanen on 10 prosentin osuudellaan yksi Mobidiagin suurimmista omistajista. Neljä suurinta omistajaa ennen yrityskauppaa ovat Tenkasen lisäksi Jean de Gunzburg, Timo Syrjälä ja Helsingin yliopisto.

Viime vuonna Mobidiag teki kaikkiaan 42 miljoonan euron liikevaihdon. Suomessa Mobidiag on tehnyt viime vuosina liikevaihtoa enemmän tappiota. Tenkanen sanoo, että tappio johtuu isoista sijoituksista tuotekehitykseen.

”Tavoite on ollut satsata siihen koko ajan niin paljon kuin pystymme.”

Mobidiagin yrityskaupasta tiedotti myös joukkorahoitusanteja järjestävä Springvest. Sen järjestämissä kolmessa osakeannissa Mobidiagiin on sijoittanut yhteensä 595 sijoittajaa kaikkiaan noin 9,5 miljoonalla eurolla.

”Yrityskaupan myötä meidän kauttamme sijoittaneille tulee reilusti yli 90 miljoonaa euroa”, Springvestin toimitusjohtaja Päivi Malinen sanoo.

Malinen kertoo, että yksittäisen sijoittajan tuotto riippuu siitä, millä rahoituskierroksella osakkeitaan on hankkinut. Esimerkiksi ensimmäisellä kierroksella vuonna 2015 Mobidiagin osakkeen sai alle eurolla. Hinnat kallistuivat toisella ja kolmannella kierroksella.

Malinen arvioi, että Mobidiagin tapaus on Suomen toiseksi suurin kasvuyrityksen yritysosto ulkomaille Supercellin jälkeen. Japanilainen Softbank osti Supercellistä enemmistöosuuden 1,1 miljardilla eurolla vuonna 2013. Kolme vuotta myöhemmin Softbank myi osuutensa Tencentille 6,5 miljardilla eurolla.

Yrityskauppa on iso onnistuminen myös Springvestille. Malinen korostaa, ettei kasvuyrityksiin sijoittaminen ole aina yhtä tuottoisaa.

”Kasvuyrityksiin sijoittaminen on hyvin riskialtista. Suosittelen kaikille niihin sijoittaville hajauttamista. Kaikki eivät mene tavoitteisiin, mutta joitakin onnistumisia on aina.”