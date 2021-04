Asianajajan tehtävänä on edustaa Trump Organizationia syyttäjien tutkimuksissa.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin yritys The Trump Organization on palkannut kokeneen rikosasianajajan palvelukseensa, kertoo amerikkalaislehti Wall Street Journal (WSJ).

Palkkalistoille otetun Ronald Fischettin tehtävänä on edustaa Trump Organizationia New Yorkin syyttäjien tutkimuksessa, joka koskee Trumpin ja hänen yrityksensä välisiä liiketoimia.

New Yorkin syyttäjän toimisto kertoi WSJ:lle, että se tutkii mahdollisia pankki-, vero- tai vakuutuspetoksia.

Syyttäjä on aikaisemmin haastanut Trumpin pankit, lainoittajat ja vakuutusyhtiön saadakseen tietoa Trumpin liiketoimista. Tarkoituksena on tutkia rahavirtoja Trumpin kiinteistöissä New Yorkissa ja Chicagossa.

Trump on kutsunut tutkimusta ”noitavainoksi” ja syyttänyt demokraattitaustaista New Yorkin syyttäjää Cyrus Vanceä puoluepolitikoinnista.

WSJ on aiemmin kertonut, että syyttäjäviranomaiset ovat tutkineet Trumpin toimintaa satojen miljoonien petosepäilyihin liittyen.

Epäilyt liittyvät Trump Organization -yhtiön epäonnistuneeseen yritykseen kehittää luksusluokan kiinteistökohde Seven Springsiin. Se on yli 86 hehtaarin suuruinen alue, jonka entinen presidentti osti 7,5 miljoonalla dollarilla (6,3 miljoonalla eurolla) vuonna 1995.

Trump on New Yorkin osavaltion oikeusministeriön tietojen mukaan ilmoittanut kiinteistön arvoksi jopa 291 miljoonaa dollaria (244 miljoonaa euroa) luottolaitoksille antamissaan taloustiedoissa. Myös oikeusministeriö tutkii Seven Springsiä. Lakiasiantuntijoiden mukaan omaisuuserien arvon keinotekoinen nostaminen luottojen tai muiden taloudellisten etujen saamiseksi voi rikkoa osavaltion rikoslakia vastaan.

Manhattanin piirisyyttäjä tutkii asiaan liittyen mahdollisia vero-, vakuutus- ja pankkipetoksia.