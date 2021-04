Verkkokauppajätti Alibaban ja rahoitusalalla toimivan Ant Groupin perustaja Jack Ma suututti viime syksynä viranomaiset kriittisillä kommenteillaan maan pankkialan kehityksestä. Kiinan keskushallinto suhtautuu yhä kriittisemmin maansa internetyhtiöiden vallan kasvuun.

Jack Man luoma internetkaupan imperiumi on joutunut Kiinan keskushallinnon hampaisiin.­

Kiina on määrännyt verkkokauppajätti Alibaban maksamaan 18 miljardia yuania eli noin 2,3 miljardia euroa sakkoa kilpailulainsäädännön rikkomisesta. Maan kilpailuviranomaisten mukaan yhtiö on väärinkäyttänyt määräävää markkina-asemaansa useiden vuosien ajan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Sakot vastaavat suurudeltaan noin neljää prosenttia yhtiön edellisvuoden liikevaihdosta. Sakkojen suuruutta merkittävämpi on niiden sisältämä viesti. Kiinan keskushallinto on alkanut suhtautua yhä kriittisemmin maansa internetyhtiöiden vallan kasvuun.

Alibaban ja sen kanssa rinta rinnan kasvaneen maksu- ja rahoitusyhtiö Ant Groupin markkina-asema ei häirinnyt viranomaisia laisinkaan ennen viime lokakuuta, jolloin yhtiöiden perustaja Jack Ma kritisoi jyrkästi maan pankkialan sääntelyä ja vanhanaikaista pankkijärjestelmää.

Ant Groupin oli tarkoitus listautua pörssiin marraskuussa.

Kiinan rahoitusvalvontaviranomaiset peruivat listautumisannin vain kaksi päivää ennen sen toteutumista. Yhtiön arvoksi oli arvioitu noin 350 miljardia dollaria. Se oli arvokkaampi kuin yksikään kiinalainen perinteinen pankki.

Toteutuessaan osakeanti olisi ollut kooltaan myös maailman suurin. Kiinan keskushallinnon toimien takana oli asiantuntija-arvioiden mukaan osin ärtymys Man ylimielisyydestä, mutta myös aito huoli maan muun pankkisektorin pärjäämisestä nopeasti kasvaneelle Ant Groupille.

Viranomaiset ovat määränneet Ant Groupin järjestelemään yhtiörakenteensa uusiksi, mikä voi tarkoittaa sitä koskevan sääntelyn ja esimerkiksi vakavaraisuusvaatimusten kiristymistä huomattavasti. Verkkomaksujen markkinoille on myös tulossa uutta sääntelyä, joka voi rajoittaa yksittäisten toimijoiden kasvua.

Yhtiön kasvu on perustunut suoraan verkkokauppaan integroituun maksujärjestelmään. Yhtiö myös esimerkiksi myöntää kulutusluottoja ja tarjoaa sijoituspalveluja.

Joulukuussa viranomaiset kertoivat tutkivansa Alibabaa kilpailulain rikkomuksista. Jack Ma hävisi julkisuudesta kokonaan useiksi viikoiksi ja hänen huhuttiin joutuneen viranomaisten pidättämäksi. Hänen ”lähipiiristään” kuitenkin kerrottiin julkisuuteen, että Ma oli vetäytynyt Hainanin saarella golfaamaan.

Sakkopäätöksen mukaan Alibaba on estänyt vuodesta 2015 alkaen verkkokauppansa kauppiaita käyttämästä muita verkkokauppa-alustoja. Se on vastoin Kiinan lakeja. Alibaban pitää korjata lainvastaiset menettelytavat viipymättä. Reutersin mukaan se on ilmoittanut tekevänsä näin.

Asiantuntijat uskovat, että Kiinan keskushallinto tulee puuttumaan muidenkin kiinalaisten internet-jättien toimintaan entistä tiukemmin. Alibaban rinnalla tunnetuin jätti on sosiaalisessa mediassa ja verkkomaksamisessa toimiva Tencent.

”Niiden kasvu on ollut valtavaa. Tähän asti hallinto on antanut niiden vapaasti toimia kilpailulain vastaisilla tavoilla. Enää se ei ole mahdollista”, Francis Lun, hongkongilaisen Geo Securities -yhtiön toimitusjohtaja sanoo Reutersille.

Reutersin helmikuussa tekemän selvityksen mukaan monet kiinalaiset yritykset ovat jo panneet rahaa syrjään mahdollisia sakkoja varten.