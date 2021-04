Toiveikkuus pandemian ja rajoitusten hellittämisestä on heijastunut kursseihin.

Pääsiäisen jälkeistä lyhyttä viikkoa ovat määrittäneet uutiset pandemian jälkeiseen aikaan ja rajoitusten avautumiseen valmistautumisesta. Luonnollisesti tämä on näkynyt myös markkinoilla.

Lontoon pörssin seuratuin osakeindeksi FTSE 100 nousi perjantaina korkeammalle kuin kertaakaan yli vuoteen. Britannia on kertonut hyviä uutisia rokotekattavuudestaan ja myös matkailua aiotaan avata kesän alussa.

Englannissa kaikki asukkaat ovat saamassa kaksi ilmaista koronapikatestiä viikossa, kun maata ollaan pikkuhiljaa taas avaamassa ensi viikon maanantaista lähtien. Ilmaistestien jakaminen alkoi perjantaina.

Myös rokotukset ovat edenneet vauhdikkaasti. Britanniassa ensimmäisen koronarokotuksen on saanut jo yli 31 miljoonaa aikuista, viralliset luvut kertovat. Toisenkin annoksen on saanut yli viisi miljoonaa ihmistä. Asukkaita Britanniassa on noin 67 miljoonaa.

Ravintolayhtiö Noho Partners kertoi tällä viikolla kolmivaiheisesta exit-suunnitelmastaan, joka lähtee siitä, että ravintolat aukeavat Suomessa vapun jälkeen.

Avautuminen alkaisi ruokaravintoloista. Ensin ravintolat palaisivat kello 22 anniskelurajoituksiin. Yhtiö uskoo, että juhannuksesta eteenpäin voitaisiin jo avata myös yökerhoja ja baareja. Kolmannessa vaiheessa syksyllä turistit palaisivat ja liike-elämän tapahtumat normalisoituisivat.

Osake kallistui tällä viikolla.

Wall Streetin laaja S&P 500 -osakeindeksi nousi ennätyslukemiin. Teknologiayhtiöt ja indeksin isoimmat yhtiöt Apple, Microsoft ja Amazon ajoivat suuntaa ylöspäin.

Osakkeiden kallistumisen taustalla olivat muun muassa Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtajan Jerome Powellin vakuuttelut siitä, että keskuspankki pönkittää maan taloutta. Lisäksi Powell lievensi sijoittajien inflaatiohuolia sanomalla, että tänä vuonna mahdollisesti tapahtuva inflaation kiihtyminen jäisi lyhytaikaiseksi.

Asuntokauppa käy kuumana.

Kysyntä on niin kovaa, etteivät kaikki asuntonsa myyneet löydä uutta asuntoa myymänsä tilalle, kertoi Danske Bank tällä viikolla. Markkinoiden kuumeneminen näkyy myös nostettujen uusien asuntolainojen määrässä.

Suomen Pankin tilastojen mukaan helmikuussa nostettiin uusia asuntolainoja yhteensä 1 692 miljoonaa euroa. Helmikuussa on nostettu ainoastaan vuoden 2003 jälkeen ainoastaan kerran tätä enemmän asuntolainoja. Uusia asuntolainoja nostettiin 1 703 miljoonaa euroa helmikuussa 2008 eli juuri ennen finanssikriisin iskemistä.