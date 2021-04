Brittiministeri antoi kansalaisille luvan varata ulkomaanmatkoja, mutta pääsevätkö he Suomeen? ”Kauppa käy jo kuumana niihin maihin, jotka ovat ilmoittaneet avaamispäivämääriä”

Visit Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Hietasaari sanoo olevansa vielä epäileväinen kesän matkailijamäärien osalta.

Britannian liikenneministeri Grant Shapps lupasi perjantaina, että britit voivat jo alkaa varailla ulkomaanmatkoja kesälle. Hänen mukaansa Britanniasta ulkomaille suuntautuva vapaa-ajan matkailu voisi avautua aikaisintaan 17. toukokuuta.

”Ensimmäistä kertaa pystyn nyt sanomaan, etten ole ulkomaanlomien varaamista vastaan”, Shapps sanoi.

BBC:lle asiaa kommentoinut Shapps korosti, että matkalle haikailevien kannattaa joka tapauksessa varmistaa matkavakuutuksen kattavuus ja lentovarausten joustot. Shappsin mukaan jokaisen matkailijan täytyy käydä koronatestissä lähtiessään ja palatessaan. Lisäksi hän totesi, että matkailijoiden kannattaa varmistaa tilanne uudelleen tulevien parin kolmen viikon päästä.

”Tuollaista mekin toivoisimme kovasti kuulevamme eli päivämääriä siitä, milloin Suomeen on mahdollista tulla”, Suomen matkailubrändiä edistävän Visit Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Hietasaari sanoo.

”Kauppa käy jo kuumana niihin maihin, jotka ovat ilmoittaneet avaamispäivämääriä. Olennaista on, että pystyisimme kommunikoimaan partnereille ja matkanjärjestäjille Britanniassa, että meille voi tulla.”

Tällä hetkellä voimassa on tiukka rajavalvonta, joka ei mahdollista ulkomailta Suomeen suuntautuvaa vapaa-ajan matkailua. Suomeen saa tulla vain välttämättömästä ja perustellusta syystä, esimerkiksi opiskelemaan tai perhesyiden takia. Schengen-alueelta sallittua on huoltovarmuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne Suomeen. Rajoitukset ovat voimassa ainakin huhtikuun loppuun.

Suomen kansalaiset saavat saapua kotimaahan missä asioissa tahansa.

Britannian ilmoitus ulkomaanmatkailun avaamisesta ei siis hyödytä Suomea millään lailla, ennen kuin omat rajat aukeavat.

”Britannia voi ilmoittaa matkailun ja rajojen avautumisesta, mutta ei ole mitään tietoa siitä, tuleeko briteillä olemaan pääsyä Suomeen”, Hietasaari sanoo.

Visit Finland toivoo päättäjiltä tarkkojen päivämäärien lisäksi selkeää viestintää, jotta kumppaneille ja matkanjärjestäjille voitaisiin antaa täsmällistä tietoa.

”Kaikki ymmärtävät nyt, ettei avaaminen toteudu, jos tautitilanne pahenee, mutta se [päivämäärän antaminen] on parempi kuin vain odottaa. Meidän pitäisi saada selkeämmin viestittyä maailmalle, milloin Suomeen voi matkailla”, Hietasaari sanoo.

Hallituksen kommenttikierrokselle lähteneen niin kutsutun exit-suunnitelman tavoiteaikataulun mukaan sisärajavalvonta voitaisiin lopettaa kesäkuussa.

”En usko, että toukokuussa tänne olisikaan kovin paljon tulijoita”, Hietasaari sanoo ja lisää, että itsekin odottaa enemmän kesäkuuta ja EU-maiden sisärajavalvonnan päättymistä.

Matkailun viimeisimpänä normaalivuonna 2019 britit olivat Suomen kansainvälisessä matkailussa kolmanneksi tärkein ryhmä venäläisten ja saksalaisten jälkeen. Tuolloin Ruotsi oli neljäntenä.

Hietasaaren mukaan brittimatkailijoiden osalta vahvimmat sesongit ovat syksy ja talvi, jolloin varsinaisia rajoituksia ei toivottavasti enää tarvita.

”Syksyn ja talven osalta on tärkeää tietää, mitä matkailussa vaaditaan. Onko se rokotepassi tai testitodistus ja vaaditaanko niiden lisäksi karanteenia?”

Nyt kesällä on tarkoitus panostaa lähimarkkinoihin eli Ruotsiin ja Saksaan. Hietasaari ei ole kovin toiveikas kesän ulkomaanmatkailun osalta.

”Jos puhutaan volyymeistä, olen skeptinen. Vasta syksyllä ja talvella voidaan päästä lähemmäs normaalia.”

Britanniassakaan kaikki eivät ole yhtä optimistisissa tunnelmissa kuin liikenneministeri Shapps. Esimerkiksi Skotlanti ja Wales ovat ilmoittaneet, että toukokuun puoliväli on liian aikainen ajankohta ulkomaanmatkailun avaamiselle. Myös Pohjois-Irlannista on viestitty, että nyt on liian aikaista varata kesämatkaa ulkomaille.

Suomen matkailulle aiheutui koronaviruksen vuoksi viime vuonna yli seitsemän miljardin euron tulonmenetykset, kertoi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) maaliskuussa. Arvion mukaan pandemia voi aiheuttaa tämän ja viime vuoden aikana Suomelle yhteensä noin 15 miljardin euron tulonmenetykset.

Vuonna 2019 matkailijat käyttivät Suomessa 16,1 miljardia euroa. Kysynnän odotetaan palautuvan tuolle tasolle aikaisintaan vuonna 2023. Suomeen ulkomailta suuntautuva matkailu ja suomalaisten ulkomaanmatkailu elpyvät huomattavasti hitaammin kuin matkailu kotimaassa.

”Ihmiset aloittavat matkustamisen tutuista ja turvallisista kohteista. Kumppaneiltamme saatu viesti on, että patoutunutta kysyntää riittää. Ihmiset haluavat jo lähteä liikkeelle”, Hietasaari sanoo.

Hänen mukaansa Visit Finland on tehnyt Suomen matkailullisen imagon kehittämistyötä pandemiasta huolimatta. Aiemmin Suomeen esimerkiksi kutsuttiin toimittajia ulkomailta, mikä ei ole nyt ollut mahdollista. Tilaisuudet ovat siirtyneet nettiin, ja sosiaalisen median markkinointi on korostunut.

”Markkinointikampanjoiden suunnitelmat ovat pitkällä, ja ne voidaan aloittaa heti, kun tulee tietoa siitä, kannattaako Ruotsissa tai Saksassa yrittää edistää matkailua.”

Visit Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Hietasaari.­