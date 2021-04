”Tähän sovelletaan niin sanottua yhteishaverimenettelyä. Meillä vakuutus korvaa kulut”, S-ryhmästä kerrotaan. WSJ-lehden mukaan Egypti vaatii laivan omistajalta jopa miljardin dollarin korvauksia.

Ever Given -alus saatiin irrotettua Suezin kanavan seinämästä 29. maaliskuuta. Laiva on yksi maailman suurimmista rahtilaivoista.­

Suezin kanavan maaliskuun lopulla tukkineen Ever Given -konttilaivan pelastuskustannukset ja muut korvaukset ovat lankeamassa sen lastin omistajien maksettavaksi.

S-ryhmän tukkuyhtiön Inex Partnersin kansainvälisen logistiikan päällikön Lasse Korhosen mukaan kaupparyhmälle tuli perjantaina sen käyttämältä huolitsijayhtiöltä ilmoitus asiasta.

”Tähän sovelletaan niin sanottua yhteishaverimenettelyä. Se on vanha Kansainvälisen Merioikeusyhdistyksen (CMI) hyväksymä säännöstö, jonka perusteella merikuljetusten riskiä jaetaan lastin omistajien ja varustamoyhtiön välillä”, Korhonen sanoo.

Ever Givenin omistajat ovat nimenneet merenkulkualan korvausasioihin erikoistuneen brittiläisen Richards Hogg Lindley -yhtiön keräämään tarvittavat yhteishaveritakuut rahdin omistajilta.

Korhosen mukaan S-ryhmän kuljetusvakuutusyhtiön pitää antaa Richards Hogg Lindleylle lastin arvoon perustuva vakuus. Ennen vakuuden asettamista S-ryhmä ei voi saada lastia haltuun.

”Meillä on kattava vakuutus, joka käytännössä korvaa tuon summan. Laivalla on kolme kontillista meidän tavaraa. Siellä on muun muassa tuulettimia ja muita kodinkoneita. Suurempi ongelma on se, että laiva on yhä jumissa Egyptissä, eikä ole tietoa, milloin se pääsee jatkamaan matkaa”, hän sanoo.

Lastin arvoa ja S-ryhmän osuutta siitä ollaan vasta laskemassa.

Egypti vaatii Suezin kanavan tukkineen Ever Given -rahtilaivan omistajalta jopa miljardin dollarin korvauksia, kertoo talouslehti The Wall Street Journal (WSJ). Ennen korvausten maksua Egypti ei päästä laivaa lähtemään eteenpäin kohti määränpäätään, Rotterdamin satamaa Hollannissa.

Suezin kanavaa johtavan viraston puheenjohtaja Osama Rabie kommentoi asiaa WSJ:n mukaan Egyptin televisiossa torstaina.

”Alus pysyy täällä, kunnes tutkinta on saatu päätökseen ja korvaukset on maksettu. Toivomme neuvotteluille nopeaa päätöstä”, Rabie sanoi.

Aiemmin Rabie oli kertonut, että vaadittu korvaussumma olisi yhteensä miljardi dollaria. Se muodostuisi laivan irrottamisoperaation kustannuksista, menetetyistä kanavamaksuista ja muista kuluista, joita kanavan tukkeutuminen lähes viikoksi aiheutti.

400 metriä pitkä Ever Given -alus tukki karilla ollessaan kanavan liikenteen maaliskuun 23. päivästä 29:teen päivään.

Vaadittu korvaussumma kuulostaa todellisiin kuluihin nähden suurelta. Analyysiyhtiö Refinitivin laskelmien mukaan esimerkiksi kanavamaksujen menetykset olivat tukoksen ajalta 95 miljoonaa dollaria. Menetykset olivat kuitenkin suurelta osin väliaikaisia, koska Egypti saa maksut perittyä, kun liikenne taas kulkee.

WSJ:n haastatteleman aluksen omistavan Shoei Kisen Kaisha -yhtiön edustajan mukaan neuvottelut korvauksista ovat käynnissä.

Yhtiö on WSJ:n tietojen mukaan aloittanut jo oikeustoimet, joilla se pyrkii myös rajoittamaan vastuitaan. Alus oli vuokrattu taiwanilaiselle Evergreen Marine -varustamolle.

S-ryhmän Korhosen mukaan tukos aiheuttaa kahden–kolmen viikon viiveitä monien muidenkin alusten kulkuun ja tavaroiden saapumiseen. Osa rahtilaivoista lähti kiertämään tukoksen aikoihin Afrikkaa, ja kanavassa on ollut ruuhkaa.

Tarkoin määritettyjen aikataulujen sotkeutuminen on aiheuttanut ruuhkia ja odotusta myös maailman tärkeimmissä rahtisatamissa, kun laivat ovat saapuneet sinne liian tiiviissä tahdissa.

”Vaikutukset kauppojen valikoimiin jäävät meidän arviomme mukaan kuitenkin kohtuullisiksi. Joissain yksittäisissä tuotteissa se voi näkyä”, Korhonen sanoo.

Maailman rahtiliikenteen elintärkeä pullonkaula tukkeutui, kun jättimäisen Ever Given -konttilaivan keula jumittui kanavan seinämään, ja koko laiva ajautui poikittain kanavaan.

Onnettomuuden varsinainen syy ei ole vieläkään selvillä. Egyptin viranomaiset tutkivat laivan kulkua tallentavia laitteita. Alueella oli onnettomuuden aikaan hiekkamyrsky ja voimakkaita tuulenpuuskia.

Kanavan tukkeutuminen aiheutti noin 400 aluksen jonon kanavan päihin. Egyptin hallinnoima Suezin kanava yhdistää Välimeren ja Punaisenmeren. Sitä myöten laivat voivat kulkea Euroopasta ja Atlantilta Intian valtamerelle tarvitsematta kiertää Afrikkaa.