Yhdysvalloissa on seurattu tiiviisti prosessia, jossa Amazonin työntekijät äänestivät lopulta ylivoimaisella enemmistöllä järjestäytymistä vastaan.

Yhdysvalloissa on seurattu tiiviisti prosessia, jossa verkkokauppayhtiö Amazonin varaston työntekijät Alabamassa äänestivät kuulumisesta ammattiliittoon. Amazonia on moitittu esimerkiksi koronavirusepidemian aikana työntekijöiden heikosta kohtelusta ja huonoista työehdoista.

Ammatillisesta järjestäytymisestä järjestetyssä äänestyksessä lopulta 71 prosenttia äänensä antaneista vastusti ammattiliittoon liittymistä. Lähes puolet työntekijöistä ei äänestänyt. Jopa presidentti Joe Biden otti maaliskuussa kantaa työntekijöiden järjestäytymisoikeuden puolesta.

Vähittäis-, tukku- ja tavaratalokaupan ammattiliitto RWDSU kertoi aikovansa haastaa äänestyksen tuloksen. Liiton mukaan Amazon häiritsi työntekijöiden mahdollisuutta äänestää.

”Ihmisten ei kannata olettaa, että äänestyksen tulos millään tavoin tarkoittaa hyväksyntää Amazonin työoloille tai tavalle, jolla se kohtelee työntekijöitään. Tulos on päin vastoin osoitus työntekijöiden pelottelun ja häirinnän voimasta”, RWDSU:n johtajan Stuart Appelbaum sanoi lehdistötilaisuudessa Reutersin mukaan.

Kiistan uskotaan etenevän lopulta liittovaltion vetoomustuomion ratkaistavaksi.

Amazon on kasvanut Yhdysvaltain toiseksi suurimmaksi yksityiseksi työnantajaksi. Sillä on yli 800 000 työntekijää. Yhtiö on kampanjoinut pitkään työntekijöidensä järjestäytymistä vastaan.

Ammattiliittojen suosio on laskenut Yhdysvalloissa romahdusmaisesti viime vuosikymmeninä.

Yksityisen sektorin työntekijöistä vain 6,3 prosenttia kuului työvoimatilastoja keräävän viraston mukaan viime vuonna ammattiliittoon. Vuonna 1983 liittoihin kuului yli 20 prosenttia yritysten työntekijöistä.

Julkisen sektorin työntekijöistä liittoihin kuuluu yhä noin 35 prosenttia. Kaikista työntekijöistä keskimäärin joka kymmenes kuuluu ammattiliittoon.

Järjestäytymisaste on tilastojen mukaan korkein suojeluammateissa, kuten palomiehillä ja poliiseilla. Myös opettajat ja kirjastotyöntekijät ovat usein liiton jäseniä.

Ammattiliittojen jäsenyys on erityisen vähäistä Yhdysvaltain eteläosissa kuten Alabamassa. Monissa osavaltioissa liittojen valtaa määrittää sitovia työehtoja on rajoitettu lainsäädännöllä.

Varasto- ja kaupanalalla työntekijät ovat usein osa-aikaisia, mikä heikentää heidän neuvotteluasemaansa työehdoista.

Ammattiliitot ovat kampanjoineet vuosikausia esimerkiksi halpakauppaketju Walmartin tai pikaruokaketju McDonald’sin työntekijöiden työehtojen parantamiseksi. Silti työntekijät eivät ole innostuneet liittymään liittoihin.

Liittojen kampanjat ovat vaikuttaneet ennen kaikkea osavaltiokohtaisiin minimipalkkoihin, joilla määritellään Yhdysvalloissa minimityöehdot.

Amazon on perustellut työntekijöilleen, ettei heidän tarvitse järjestäytyä, koska yhtiön työehdot ovat jo huomattavasti minimiehtoja paremmat.

Uutistoimisto Reutersin mukaan alkupalkka Amazonin Alabaman-varastolla on 15,30 dollaria tunnilta, ja työntekijöille tarjotaan lisäksi terveydenhuoltoetuja. Osavaltion lain mukainen minimituntipalkka on 7,25 dollaria.