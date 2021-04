Veroilmoituksen täytön takaraja lähestyy. Etujärjestö Veronmaksajat muistuttaa suomalaisia huolehtimaan, että he saavat heille kuuluvat verovähennykset.

Vuosi 2020 oli maailmanlaajuisen koronavirusepidemian takia poikkeuksellinen myös suomalaisten verotuksen kannalta. Etujärjestö Veronmaksajat kehottaa suomalaisia tutkimaan tarkkaan esitäytetyn veroilmoituksen.

Muistutus koskee etenkin paljon etätöitä tehneitä. Heidän on huolehdittava itse siitä, että he saavat heille kuuluvat verovähennykset.

”Poikkeuksellinen vuosi näkyy esimerkiksi siten, että kodin ja työpaikan väliset matkakulut voivat olla pienemmät kuin aikaisemmin. Kotona tehdystä etätyöstä puolestaan tulee vaatia omat vähennykset”, sanoo Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari tiedotteessa.

Korjaukset ja lisäykset tehdään esimerkiksi sähköisesti Omavero-palvelussa. Tarvittavan lomakkeen numero näkeyy esitäytetystä veroilmoituksessa.

Nämä vähennykset koskevat etätyöläisiä.

Työhuonevähennys. Kotona työskentelevä voi vähentää verotuksessa esimerkiksi työhuonevähennyksen ja tietoliikennekuluja. Yli puolet viime vuoden työpäivistä kotona työskentelevät ovat oikeutettuja 900 euron työhuonevähennykseen. Tämä ei edellytä omaa työhuonetta. Myös verkkoyhteyden voi vähentää kokonaan, jos työkäyttöä on yli puolet koko käytöstä.

Jos etätyöskentelyyn käyttää esimerkiksi erillistä työtilaa, verotuksessa voi vähentää työhuonevähennyksen sijaan työtilan todelliset kustannukset. Verotuksessa voi vähentää myös työskentelyä varten hankitut kalusteet.

Verottaja myöntää työssäkäyville automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Lisävähennyksiä saa siis ainoastaan siinä tapauksessa, että kulut ylittävät ilman matkakuluja 750 euron rajan.

Matkakulut, myös maskit. Matkakulut merkitään sellaisenaan Omavero-palveluun tai verottajan lomakkeelle. 13. elokuuta alkaen kuluissa voi vähentää myös työmatkoilla käytetyt kasvomaskit. Maskikuluja voi Veronmaksajien mukaan vähentää kaksi euroa päivältä.

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen kuluja voi vähentää korkeintaan 7 000 euroa. Kulujen omavastuu on 750 euroa. Osan vuodesta työttömänä olleilla omavastuuosuus on pienempi.

Veronmaksajat muistuttaa vaatimaan myös kotitalousvähennystä, jos on teettänyt remontin tai ostanut siivouspalveluja. Tämän lisäksi veroilmoituksessa on ilmoitettava esimerkiksi vuokratulot, jos sellaisia on vuonna 2020 ollut.

Verotietojen viimeinen ilmoittamispäivä on joku seuraavista 4. toukokuuta, 11. toukokuuta tai 18. toukokuuta. Päivämäärä on merkitty lomakkeelle ja Omaveroon. Veroilmoituksen pitää olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä kello 16.15 mennessä, jos palautat veroilmoituksen paperilla. Veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, jos korjattavaa tai lisättävää ei ole.