Alkoholiteollisuus vaati Twitterissä alkoholin myynnin vapauttamista, ja lopulta se vapautui – ”Twitter tarjoaa teollisuudelle rajoittamattomia mahdollisuuksia”, toteaa tuore tutkimus

Suomi uudisti alkoholilakiaan vuonna 2018 vapaampaan suntaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan alkoholiteollisuus käytti Twitteriä tehokkaasti hyväkseen lakia edeltävässä lobbauksessaan.

Sosiaalisen median pikaviestipalvelu Twitter toimi alkoholiteollisuuden kannalta tehokkaana lobbausvälineenä alkoholilain vapauttamisen yhteydessä. Tämä selviää tuoreesta Helsingin yliopiston tutkimuksesta.

Suomi vapautti alkoholilainsäädäntöä vuoden 2018 alussa. Lakimuutos toi muun muassa korkeintaan 5,5-prosentin alkoholijuomat ruokakauppoihin. Samalla ravintoloiden aukioloaikoja vapautettiin.

”Hankkeen alkuperäisenä tarkoituksena oli vähentää alkoholihaittoja, mutta valmistelun kuluessa tavoitteeksi tuli alkoholimyynnin liberalisointi”, kirjoitetaan Helsingin yliopiston tutkimusta koskevassa tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan alkoholiteollisuus pyrki aktiivisesti vaikuttamaan Twitter-viesteillään lakihankkeen sisältöön. Alkoholin myyjien tavoitteena oli muuttaa lakia liberaalimpaan, myyntiä sallivampaan suuntaan.

Tutkimuksen mukaan erityisen aktiivisia Twitter-lobbajia vuosina 2014–2017 olivat Panimoliitto, Sinebrychoff sekä Päivittäistavarakauppa. Tutkimuksessa ei selvitetty suoraan sitä, mikä vaikutus Twitter-viesteillä oli lakihankkeen lopputulokseen.

Tutkimuksen mukaan alkoholiteollisuus kuitenkin käytti Twitteriä luodakseen itselleen suosiollisen toimintaympäristön alkoholijuomien myynnin kasvattamiseksi. Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta luonnehtii tiedotteessa, että Twitter tarjoaa teollisuudelle ”rajoittamattomia mahdollisuuksia” omien viestiensä levittämiseen.

Tutkimus laadittiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskuntapolitiikan tieteenalalla. Sen ovat rahoittaneet Alkoholitutkimussäätiö sekä Strategisen tutkimuksen neuvosto.

”Journal of Studies on Alcohol and Drugs -lehdessä julkaistussa artikkelissa analysoitiin reilu tuhat (1085) kuuden eri alkoholiteollisuuden toimijan twiittiä. Alkoholiteollisuuden toimijoiksi luettiin tahot, joiden kaupallisiin intresseihin lakiuudistus vaikutti eniten sekä näiden tahojen eturyhmät”, tutkimusta koskevassa tiedotteessa kerrotaan.

Tutkimuksessa twiitit luokiteltiin niissä esitettyjen argumenttien mukaan. Analyysin mukaan alkoholiteollisuus vetosi eniten alkoholipolitiikan liberalisoinnin tuomiin tuottoihin. Tämän jälkeen suosituimpia perusteita olivat holhouksesta luopuminen sekä väitteet, joiden mukaan valistus on paras tapa vähentää alkoholihaittoja. Kolme neljäsosaa tutkituista twiiteistä käsitteli näitä teemoja.

Tutkimus ei ota kantaa esitettyjen argumenttien todenmukaisuuteen.

Alkoholilain uudistamista edelsi myös voimakas lobbaus ja vetoaminen terveysvaikutusten puolesta. Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) varoitti uudistuksen aiheuttavan suuria haittoja. THL:n maalaamat kauhukuvat eivät ole ainakaan suoraan toteutuneet.

Lue lisää: Tuomiopäivän ennusteesta tuli suutari – Suomalaisten piti juoda itsensä hengiltä, kun alkoho­lilaki uudistui, ja nyt THL saa selittää, mitä tuli väitettyä

Viime vuonna alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohden oli THL:n tilastojen mukaan Suomessa viime vuonna pienimmillään koko 2000-luvun aikana. Toisaalta vuosia jatkunut alkoholikuolemien väheneminen kääntyi viime vuosikymmenen lopulla nousuun.