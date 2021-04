Onnettomuuden kustannusten jakaminen perustuu niin sanottuun yhteishaverimenettelyyn, jonka periaatteet on kirjattu kansainvälisiin merenkulkusopimuksiin sekä merilakiin. Yhteishaverimenettelyä on sovellettu jo ennen ajanlaskun alkua. Näin se toimii.

Suezin kanavaan juuttuneen Ever Given -aluksen korvausvastuissa sovellettaan niin sanottua yhteishaverimenettelyä.­

Suezin kanavassa tapahtuneen laivaonnettomuuden kustannuksia selvitellään vielä pitkään.

Näin arvioi asianajaja Lauri Railas, joka toimii Suomessa valtion osoittamana merivahingonlaskijana.

”Vastaavat tapaukset ovat harvinaisia, mutta muistan eräänkin vastaavan kokoluokan haverin, jossa korvausvastuiden selvittelyssä meni yhdeksän kuukautta”, Railas sanoo.

Ever Given -niminen konttilaiva tukki Suezin kanavan maaliskuussa lähes viikoksi. Laivan kyydissä on jopa 18 000 konttia, joiden joukossa on esimerkiksi suomalaisen S-ryhmän lastia.

HS kertoi sunnuntaina, että kanavaan juttuneen konttilaivan pelastuskustannukset ja muut korvaukset ovat lankeamassa lastin omistajien maksettavaksi.

Onnettomuuden kustannusten jakaminen perustuu niin sanottuun yhteishaverimenettelyyn, jonka periaatteet on kirjattu kansainvälisiin merenkulkusopimuksiin sekä merilakiin. Menettelyssä merenkulun riskejä jaetaan lastin omistajien ja varustamoiden välillä.

Railas on oikeustieteen tohtori ja Helsingin yliopiston siviilioikeuden dosentti, joka on toiminut pitkään merivakuutusalalla.

Hänen mukaansa yhteishaverimenettely on tuhansia vuosia vanha käytäntö, joka mainitaan ensimmäisen kerran jo roomalaisessa laissa ennen ajanlaskun alkua.

”Idea on ollut se, että kovassa merenkäynnissä laivan uppoaminen on voitu estää heittämällä lastia yli laidan. Sopimuksella on haluttu varmistaa, ettei vain lastin omistajat, jonka tavaraa upotetaan, joudu kärsimään kohtuuttomasti. Luultavasti jo foinikialaiset ovat käyttäneet tätä menettelyä tuhat vuotta ennen ajanlaskun alkua”, Railas sanoo.

Nykyisen haverimenettelyn lainsäädännöllinen tausta on 1800-luvulla, jolloin moninaisia käytäntöjä yhdistettiin Antwerpenin säännöiksi.

Niiden mukaan pelastukseen osallistuvalla varustamolla on oikeus vaatia lastin omistajilta haverisitoumus ennen lastin luovuttamista. Käytännössä kyseessä on rahallinen pantti, jonka vakuutusyhtiö maksaaa.

”Tällaisessa tilanteessa lastin laivannut varustaja julistaa yhteishaverin. Vakuutusyhtiö puolestaan nimeää merivahingon laskijan, joka on usein iso kansainvälinen toimisto Britanniassa tai Saksassa”, Railas sanoo.

Hänen mukaansa Suezin tapauksesta tekee vaikean se, että osapuolia on niin monta: japanilainen Shoei Kisen Kaish -omistaa itse aluksen, joka taas on vuokrattu taiwanilaiselle Evergreen Marine -varustamolle. Kolmantena osapuolena ovat lastin omistajat ja tavaran vastaanottajat.

”Yhteishaveri on tietääkseni julistettu laivan omistavan yhtiön toimesta. Kyseessä on aika sekava kokonaisuus, ja ymmärsin että pelastuspalkkiot ovat jopa 800–900 miljoonaa euroa”, Railas sanoo.

Myös Egypti on vaatinut korvauksia kanavan tukkeutumisesta, eikä se päästä alusta lähtemään. Rahdin arvoksi on arvioitu Railaksen mukaan jopa miljardi euroa. Lisäksi Suezin onnettomuuteen liittyy myös muita kuluja, kuten rahtilaivan toimittaminen telakalle tutkittavaksi.

Suomessa yhteishaverimenettelyt ovat harvinaisia. Railakselle merivahingonlaskijan tehtävä on sivutoimi, ja tavallisesti hän käsittelee vakuutuskorvausten kiistatilanteita.

Itämerellä yhteishaveri julistettiin esimerkiksi vuonna 2010, kun Saksasta Liettuaan matkalla olleella autolautta Lisco Glorialla syttyi yöllä tulipalo. Lautalta pelastettiin 250 ihmistä, mutta kuolonuhreilta vältyttiin.

Muut tapaukset ovat tyypillisesti karilleajoja. Aina ei kuitenkaan julisteta yhteishaveria, vaan Railaksen mukaan laki tuntee myös toimenpiteen, jota kutsutaan meripelastukseksi.

Sitä käytettiin esimerkiksi vuonna 2020, kun Viking Amorella ajoi karille Saaristomerellä. Tuolloin pelastustöihin osallistunut Alfons Håkans -varustamo vaati rekkayhtiöiltä korvauksia. Lopulta laivayhtiö Viking Line päätti maksaa korvaukset itse.

”Joskus pelastuksesta vaadittavat korvaukset herättävät ihmetystä. Asia on kuitenkin kirjattu merilakiin siten, että pelastaja saa palkkion vain siinä tapauksessa, että pelastustyö onnistuu. Kun pelastaja ottaa riskin, on palkkiokin hieman suurempi”, Railas sanoo.