Coinbase perustettiin vuonna 2012. Keskiviikkona sen markkina-arvo saattaa yltää 100 miljardiin dollariin.

Kryptovaluutta bitcoinin arvo rikkoi tiistaina uuden ennätyksensä. Kryptovaluutan arvo nousi tiistaina kello 12.52 Suomen aikaa 63 235 dollariin eli noin 53 167 euroon.

Bitcoinin arvonnousun taustalla on Coinbase-nimisen yhtiön listautuminen New Yorkin pörssiin. Coinbase listautuu keskiviikkona.

Uutistoimisto Bloomberg odottaa Coinbasen markkina-arvon nousevan peräti 100 miljardiin dollariin. Uutissivusto CNBC:n mukaan yhtiön markkina-arvo asettunee 50–100 miljardin dollarin väliin.

Kyseinen markkina-arvo on käsittämättömän suuri yhtiölle, jota ei ollut edes olemassa kymmenen vuotta sitten. Esimerkiksi Yhdysvaltain suuryhtiöitä seuraavaan S&P500 -osakeindeksiin listatuista yhtiöistä vain reilut 80 ylittää markkina-arvoltaan 100 miljardia. Markkina-arvo kuvaa yhtiön kaikkien osakkeiden arvoa.

Coinbase on vuonna 2012 perustettu yhtiö, joka mahdollistaa kaupankäynnin bitcoinin kaltaisella kryptovaluuttalla. Yhtiö on kaupankäynnin volyymilla mitattuna suurin kryptovaluutan kauppapaikka Yhdysvalloissa. Yhtiön mukaan sillä on 56 miljoonaa käyttäjää ja sen viime vuoden liikevaihto oli 1,27 miljardia dollaria. Edellisvuonna liikevaihto oli 533 miljoonaa, liikevaihto kasvoi siis vuodessa lähes 140 prosenttia.

Pelkästään tämän vuoden tammi–maaliskuussa yhtiö arvioi liikevaihtonsa kivunneen 1,8 miljardiin.

CNBC:n haastatteleman kryptovaluutta-alan etujärjestön (Digital Chamber of Commerce) mielestä yhtiölle esitetty 100 miljardin markkina-arvo voi olla jopa liian matala.

”Mielestäni 150 miljardin arvo voi olla lähempänä totuutta”, sanoi etujärjestöä edustava Perianne Boring CNBC:lle.

Hän perustelee näkemystään Coinbasen nopealla kasvuvauhdilla ja bitcoinin ”aliarvostuksella”.

Bitcoinin aliarvostuksesta voi olla montaa mieltä, mutta tosiasia on, että sen arvo on noussut vuoden 2020 alusta häkellyttävän nopeasti. Vielä vuoden 2020 alussa bitcoinin hinta oli noin 7258 dollaria, nyt hinta on yli 763 prosenttia korkeampi.

Coinbase on yksi kryptovaluuttabuumin suurista voittajista.

Bitcoin on houkutellut sijoituskohteena myös sähköautoyhtiö Teslan kaltaisia suuryhtiöitä. Tesla osti helmikuussa 1,5 miljardilla dollarilla bitcoineja. Myöhemmin se ilmoitti sallivansa Tesla-autojen oston bitcoineilla. Teslan kaltaisten yhtiöiden siirtyminen bitcoineihin on Bloombergin mukaan Coinbasen liiketoiminnan ”Graalin malja”.

Varmaa on, että nyt esitetty arvio Coinbasen markkina-arvosta tekee sen perustajista satumaisen rikkaita. Brian Armstrong ja Fred Ehrsam perustivat Coinbasen vuonna 2012 eli kolme vuotta bitcoinin perustamisen jälkeen.

Armstrong työskenteli tuolloin pikamajoitusta tarjoavalla Airbnb:llä ja Ehrsam pankkijätti Goldman Sachilla.

Nyt Bloombergin arvioiden mukaan Armstrongin osakekannan arvo on 15 miljardia dollaria ja Ehrsamin 2 miljardia.