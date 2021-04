Digitaalinen raha on parhaillaan koekäytössä Kiinassa ja myös Hongkongissa. Asiantuntijoiden mukaan digirahalla on vaikutusta maan sisämarkkinoilla, mutta kansainvälistä valuuttajärjestelmää se ei vielä muuta.

Kiinan rahayksikkö yuan on pian käytössä myös digitaalisessa muodossa.­

Kiinasta on tulossa ensimmäinen suuri talous, joka ottaa käyttöönsä digitaalisen rahan.

Maan keskuspankki on kehittänyt kansallisvaluutta yuanista digitaalisen version, jota koekäytetään parhaillaan useissa kiinalaiskaupungeissa sekä Hongkongissa.

Esimerkiksi helmikuussa 50 000 asukasta pääkaupunki Pekingissä sai digitaalisen ”kirjekuoren”, joka sisälsi 200 digitaalisen yuania, mikä vastaa noin 25 euroa. Summan voi käyttää ostoksiin kivijalkakaupassa tai verkossa, kertoo uutistoimisto Nikkei.

Kiinassa mobiilimaksaminen on valtavirtaa. Tämän on huomannut Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu, joka on seurannut maan taloutta pitkään. Matkustaessaan ennen koronaviruspandemiaa Kiinassa hän huomasi, että isoissa kaupungeissa maksaminen tapahtuu käytännössä pelkästään mobiilisovelluksilla.

”Yleensä paikalliset nauravat, kun kaivan käteistä esiin”, hän kertoo.

Koivu ei tunne tilannetta maaseudulla, mutta kaupungeissa mobiilisovellukset ovat vakiintuneet maksutavaksi, jota käytetään kaikissa tilanteissa.

Mobiilimaksumarkkinaa hallitsee kaksi suurta: teknologiayhtiö Tencentin omistama WeChat sekä verkkokauppajätti Alibaban yritysryppääseen kuuluva Alipay, jonka omistaja on rahoitus- ja maksuvälineyhtiö Ant Financial.

Kiinan keskuspankki on kehittänyt digitaalista rahaa näiden kaupallisten palveluntarjoajien vaihtoehdoksi jo vuodesta 2014 alkaen. Uudella digirahalla on alun perin haluttu varmistaa, että mahdollisimman monella kansalaisella on mahdollisuus käyttää mobiilimaksamista, Koivu sanoo.

Tuuli Koivu on Nordean pääekonomisti.­

Sittemmin hankkeeseen on kytkeytynyt myös muita tavoitteita. Syksyllä 2020 entinen pääjohtaja Zhou Xiaochuan kertoi keskuspankin suunnittelevan paperirahan poistamista noin kymmenessä vuodessa.

Toinen tavoite liittyy rahayksikkö yuanin asemaan kansainvälisessä kaupassa. Tällä hetkellä kiinalaisyritykset käyvät ulkomaankauppaa pääosin dollareissa. Riippuvuus Yhdysvaltojen valuutasta ja sen hallinnoimasta maksujärjestelmästä on aiheuttanut huolta Kiinan johdossa, joka haluaisi nostaa yuanin arvoa kansainvälisenä reservivaluuttana ja vaihdon välineenä.

Tämän tavoitteen toteutumista lähivuosina Koivu pitää epätodennäköisenä, sillä Kiinan pankkipolitiikka ei salli pääomien vapaata virtaamista rajojen yli.

”Digitaalisen maksujärjestelmän käyttöönotto saatetaan nähdä eräänlaisena kevyenä ratkaisuna, jolla riippuvuutta Yhdysvaltain valuutasta ja maksujärjestelmästä pyritään vähentämään. Se, että digitaalista rahaa kokeillaan Hongkongissa kertoo, että Kiina näkee digirahan mahdollisena vaihdon välineenä muiden Aasian maiden kanssa käytävässä kaupassa”, Koivu sanoo.

Hänen mukaansa Kiina uskoo, että digitaalinen raha tarjoaa oikoreitin vähentää yritysten riippuvuutta dollarista.

Useat talousmediat ovat arvioineet, että Kiinan digirahalla voi olla vaikutus kansainvälisen valuuttamarkkinan tasapainoon. Yksi syy on nopeus: myös euro-alueella on kehitetty digivaluuttaa, mutta kiinalaiset ehtivät ensin.

Esimerkiksi The Wall Street Journal -lehti arvioi, että digitaalinen yuan saattaa ravistella dollarin valta-asemaa kansainvälisessä kaupassa. Lehden mukaan keskuspankin rooli digirahan liikkeelle laskemisessa lisää myös viranomaisten kykyä valvoa kansalaisten liikkeitä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin neuvonantajat puolestaan seuraavat tarkasti, aiheuttaako digitaalinen yuan uhkaa dollarin vakiintuneelle asemalle, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Suomen Pankin maksujärjestelmät-osaston neuvonantaja Aleksi Grym on seurannut keskuspankin näkökulmasta Kiinan hanketta. Hänen mukaansa digirahan vaikutuksia on paikoin liioiteltu.

”Kiinan tapauksessa ei ymmärtääkseni olla muuttamassa koko järjestelmää, vaan digitaalisesta rahasta tulee yksi maksuvaihtoehto muiden rinnalle”, Grym sanoo.

Hänen mukaansa Kiinan digivaluutta noudattaa samoja periaatteita kuin keskuspankkien hankkeet muissa teollisuusmaissa: kaupallisten toimijoiden rinnalle halutaan julkinen vaihtoehto.

Aleksi Grym on neuvonantaja Suomen Pankin maksujärjestelmät-osastolla.­

Digirahaa on verrattu joissain yhteyksissä kryptovaluuttoihin sillä erotuksella, että bitcoinin kaltaisia kryptovaluuttoja voi käyttää anonyymisti. Grymin mukaan keskuspankin digirahalla on hyvin vähän tekemistä kryptovaluuttojen kanssa.

”En oikein näe, miksi digitaalinen raha olisi tehokas keino seurata käyttäjiä. Jos joku haluaa pysyä anonyyminä, voi hän käyttää muita maksutapoja. Ylipäätään digitaalinen raha herättää virheellisiä mielleyhtymiä: kyseessä on maksusovellus, jonka kansallinen keskuspankki tarjoaa”, hän sanoo.

Kiinassa digivaluutta perustuu keskuspankin maksujärjestelmään ja mobiilisovellukseen. Uutistoimisto Nikkein mukaan järjestelmä halutaan koekäytöstä täyteen toimintaan talveen 2022 mennessä, jolloin Pekingissä järjestetään talviolympialaiset.

Järjestelmä vahvistaisi ennestään mobiilisovellusten ylivaltaa kiinalaisten tekemisessä maksuissa.

Aleksi Grym näkee digitaalisen rahan ennen kaikkea Kiinan sisäisenä hankkeena, jolla ei ainakaan alkuvaiheessa ole merkittävää vaikutusta kiinalaisyritysten käymään kauppaan.

Asiantuntijat eivät myöskään usko siihen, että käteinen olisi katoamassa vielä pitkään aikaan. Kiinassa digimaksaminen yleistyy nopeasti, koska maassa ei ole Yhdysvaltojen tyyppistä kulttuuria, jossa käteistä käytetään päivittäin esimerkiksi ravintoloissa tippien maksamisessa.

Myös Keski-Euroopan maissa on vielä pitkä matka siihen, että setelit ja kolikot vaihtuisivat kokonaan mobiilisovelluksiin ja maksupäätteisiin.

”Usein kyse on yksittäisten henkilöiden tulevaisuudenvisioista. Useimmat maat eivät ole luopumassa käteisestä, koska tällaisesta muutoksesta olisi vain hyvin vähän hyötyä. Digitaaliset maksutavat ja käteinen eivät sulje toisiaan pois”, Grym toteaa.