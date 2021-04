Suezin kanavan maaliskuussa tukkineen Ever Given -laivan vakuuttaja kertoo Egyptin jättäneen korvausvaateen laivan omistajalle.

Suezin kanavan tukkinut Ever Given -alus saatiin irrotettua kanavan seinämästä 29. maaliskuuta.­

Egyptin kanavahallinto vaatii 916 miljoonaan Yhdysvaltain dollarin eli noin 770 miljoonan euron korvauksia Suezin kanavan tukkineen laivan pelastuskustannuksista. Korvausvaade on osoitettu laivan omistavalle japanilaiselle Shoei Kisen -yhtiölle.

Asiasta kertoo UK P&I Club -vakuutusyhtiö tiedotteessaan, joka on yksi Suezin kanavan maaliskuussa lähes viikoksi jumittaneen Ever Given -konttilaivan vakuuttajista.

Vakuutusyhtiö kertoo olevansa pettynyt, ettei Egypti päästä laivaa tai sen miehistöä lähtemään ennen kuin korvaus on maksettu. Laiva on ankkurissa Isossa Katkerajärvessä, joka on osa Suezin kanavaa.

Ever Given -konttilaivassa on lastina on myös S-ryhmän tuotteita, ja kaupparyhmä joutuu osallistumaan aluksen pelastuskustannusten maksamiseen.

Lue lisää: Suezin kanavatukoksen pelastuspalkkiot voivat nousta lähes miljardiin, S-ryhmäkin joutuu maksamaan kuluja ikivanhan käytännön takia

Vakuutusyhtiön mukaan Egyptin kanavahallinto ei ole perustellut tarkemmin ”poikkeuksellisen suurta” korvausvaatimusta.

Korvaussumma koostuu vakuutusyhtiön mukaan muun muassa 300 miljoonan dollarin pelastusbonuksesta ja 300 miljoonaan dollarin korvauksesta maineen menetyksestä.