Pelikoneet poistuvat kaupoista kesän 2021 aikana.

Kauppaketju Lidl luopuu Veikkauksen peliautomaateista kaupoissaan. Pelikoneet poistuvat kaupoista kesän 2021 aikana.

Lidl luopuu koneista ensimmäisenä valtakunnallisena kauppaketjuna Suomessa.

Lidlin kaupoissa on yhteensä noin 250 peliautomaattia. Päätös tarkoittaa yhtiön tiedotteen mukaan ketjulle automaateista saatavan provision menetystä. Peliautomaateista saatu provisio on ollut Lidlissä normaaliaikana vuositasolla miljoonaluokkaa. Toimitusjohtaja perustelee päätöstä vastuullisuudella.

”Meille vastuullisuus on tekoja, ei pelkkää puhetta tai mainoslauseita. On kiistaton tosiasia, että pelaamisesta aiheutuu ongelmia, ja että kauppojen pelikoneilla on oma roolinsa tässä. Jokaisen kaupan toimijan on itse päätettävä kantansa pelikoneisiin ja arvioitava mahdollisuutensa luopua niistä, mutta isona yrityksenä voimme toimia esikuvana ja suunnannäyttäjänä tässä”, sanoo toimitusjohtaja Nicholas Pennanen tiedotteessa.

Lidlin mukaan pelikoneiden pitäminen aiheuttaa kaupalle myös työtä. Henkilökuntaa koulutetaan esimerkiksi säännöllisesti valvomaan kauppojen yhteydessä olevia pelikoneita ja ehkäisemään ongelmia. Ikärajavalvonnan lisäksi kaupassa käytetään aikaa myös pelikoneiden puhtaanapitoon ja tuottojen tilittämiseen.

Nyt Lidl voi käyttää henkilökuntansa ajan ja pelikoneilta vapautuvan tilan muuhun toimintaan.

”Julkinen keskustelu, saamamme palaute ja korona-aika on osoittanut, että iso osa suomalaista ei pidä pelikoneita välttämättömänä palveluna ruokakaupassa”, Pennanen sanoo tiedotteessa.

HS on pyytänyt asiaan kommentteja S-ryhmältä, Keskolta ja Veikkaukselta.

Kauppojen pelikoneista ja niiden vaikutuksista peliriippuvuuteen on keskusteltu jo vuosia. Vuonna 2019 pelikoneiden poistamisesta kaupoista tehtiin kaksi kansalaisaloitetta. Kumpikaan aloitteista ei edennyt eduskunnan käsittelyyn.

HS kertoi syyskuussa 2020, että Suomessa on noin 52 000 rahapeliriippuvuudesta kärsivää ihmistä. Luku tuplaantuu, kun mukaan lasketaan ongelmapelaamisesta kärsivät. Se tarkoittaa kolmea prosenttia koko Suomen väestöstä.

Riippuvuudesta tai ongelmapelaamisesta kärsivien lisäksi Suomessa on lähes 400 000 riskitason pelaajaa. Heille pelaamisesta koituu yksittäisiä ja lieviä haittoja, kuten kertaluontoisia suurehkoja tappioita. Ne ovat satunnaisia, eivät kaada taloutta ja pelaaja pystyy hallitsemaan pelaamistaan.

