Uutistoimisto Bloombergin mukaan Yhdysvallat pohtii myös kaupankäyntikieltoa Venäjän valtion velkapapereille.

Yhdysvallat on asettamassa talouspakotteita venäläisiä henkilöitä ja organisaatioita vastaan, kertovat uutistoimisto Bloomberg ja The New York Times (NYT) -lehti.

Bloombergin nimettömien lähteiden mukaan pakotteet ovat vastatoimi laajaan SolarWinds-tietomurtoon ja vaalihäirintään, joihin Yhdysvallat epäilee Venäjän sekaantuneen.

Pakotteista saatetaan ilmoittaa torstaina.

NYT kuvailee pakotteita tavallista kovemmiksi ja Bloombergin mukaan niitä kohdistetaan noin tusinaan henkilöön sekä noin kahteenkymmeneen organisaatioon.

Lisäksi Yhdysvallat saattaa kieltää yhdysvaltalais­pankkeja käymästä kauppaa Venäjän keskuspankin, valtiovarainministeriön ja hyvinvointirahaston liikkeelle laskemilla uusilla velkapapereilla. Yhdysvallat on myös karkottamassa noin kymmenen diplomaattia.

SolarWinds-tietomurron ja vaalihäirinnän lisäksi Yhdysvaltain ja Venäjän välejä hiertää oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytys. Navalnyi-tapauksen takia Yhdysvallat asetti pakotteita venäläishenkilöitä vastaan maaliskuussa.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi viime viikolla, että Venäjä vastaa mahdollisiin uusiin pakoteisiin ja kutsui pakotteita ”tyhmäksi” keinoksi.