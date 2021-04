Koronahoitoon suositellun parasetamolin myynti teki maaliskuussa historiallisen myyntiloikan, selviää apteekkien myyntitilastoista. Myös D- ja C-vitamiinien myynti kasvoi voimakkaasti.

Koronapandemia muutti särkylääkkeiden myyntitilastoja apteekeissa. Parasetamolia sisältävien kipulääkkeiden myynti kasvoi maaliskuussa yhtä suureksi kuin suomalaisten perinteisen suosikin eli ibuprofeenilääkkeiden myynti.

Maaliskuun myyntiloikan seurauksena parasetamolia sisältämien särkylääkkeiden euromääräinen myynti kasvoi yli kymmenen prosenttia 25,2 miljoonaan euroon viime vuonna, kun ibuprofeenin ja muiden kilpailevien kipulääketuotteiden myynti väheni. Tämä käy ilmi myyntitilastoja kokoavan Iqvia-yhtiön keräämistä tiedoista.

Parasetamolin myynnin nousu ibuprofeenin rinnalle on poikkeuksellista, koska Suomessa ibuprofeenia on perinteisesti myyty enemmän kuin parasetamolia. Muissa Pohjoismaissa parasetamoli on puolestaan johtava kipulääke.

”Maaliskuun [2020] hamstrausilmiö näkyi voimakkaana apteekeissa, ja aluksi suositeltiin koronaoireiden hoitoon mieluummin parasetamolia kuin ibuprofeenia”, sanoo apteekkiketju Yliopiston Apteekin farmaseuttinen johtaja Kati Vuorikallas.

Parasetamolin ja ibuprofeenin markkinaosuustaisto palautui perinteisen kaltaiseksi heti maaliskuun hamstrauksen jälkeen. Maaliskuussa särkylääkkeitä myytiin noin 11,2 miljoonan euron arvosta eli kaksinkertaisesti normaaliin kuukauteen verrattuna.

”Julkinen keskustelu aiheen ympärillä laantui, ja koronapandemian ensimmäisen aallon rauhoittuminen rauhoitti myös kipulääkkeiden myynnin”, Vuorikallas sanoo.

Koko vuonna ibuprofeenin markkinaosuus pieneni, mutta se säilyi 56 prosentin markkinaosuudella suosituimpana särkylääkkeenä. Kipulääkemarkkinan koko kasvoi koronavuonna 0,8 prosenttia 64 miljoonaan euroon.

Kipulääkkeiden lisäksi koronapandemian puhkeaminen vaikutti vitamiinien kauppaan apteekeissa.

D-vitamiinien myynti kasvoi Yliopiston Apteekissa viime vuonna 34 prosenttia ja C-vitamiinien myynti 50 prosenttia. Myös vitamiinien myynnin tuntuvaan kasvuun vaikuttivat suositukset koronavirushoidossa.

”Julkisuudessa oli viime vuonna tutkimustuloksia D-vitamiinin suotuisasta vaikutuksesta koronahoidossa, ja se näkyi suoraan D-vitamiinin myynnissä. C-vitamiini puolestaan edistää vastustuskykyä, joten senkin myynti kasvoi hyvin voimakkaasti viime vuonna”, Vuorikallas kertoo.

Sen sijaan infektiolääkkeiden myynti apteekeissa oli Vuorikallaksen mukaan hyvin pientä verrattuna normaaliin talvikauteen.

”Hyvä käsienpesuhygienia näkyy siten, että esimerkiksi flunssaa on ollut normaalia vähemmän.”

Lääkkeiden verkkokaupassa tehtiin viime vuonna digiloikka. Yliopiston Apteekin verkkokaupan myynti kasvoi lähes 150 prosenttia 23 miljoonaan euroon, joka on seitsemän prosenttia ketjun koko myynnistä Suomessa.

Vuorikallas kertoo Yliopiston Apteekin verkkokaupan kasvun jatkuneen myös tänä vuonna ja verkkokauppaa kokeilleiden asiakkaiden jääneen sen asiakkaiksi.

Koronavuonna asiakkaat asioivat kaikkiaan apteekeissa hieman harvemmin kuin edellisvuonna mutta ostivat kerralla enemmän lääkkeitä ja muita apteekkituotteita.