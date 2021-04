Asuntomarkkinoita jähmettävän sääntelyn kumoaminen herätti välittömästi kritiikkiä, nyt sääntelyvaatimus leviää koko Saksaan, kirjoittaa HS:n Berliinin kirjeenvaihtaja Hanna Mahlamäki.

Berliinin keskustassa on paljon rakennustyömaita, joilla rakennetaan uusia ja korjataan vanhoja taloja asunnoiksi.­

Berliini

Saksan liittovaltion perustuslakituomioistuin ilmoitti torstaina, että Berliinin säätämä vuokrien säännöstelymalli rikkoo Saksan perustuslakia.

Päätös oli odotettavissa, ja monet vuokranalennuksia saaneet berliiniläiset ovat tallettaneet vuokranalennuksista säästyneet rahat mahdollista takaisinmaksua varten.

Arviolta jopa puoli miljoonaa ihmistä saattaa joutua maksamaan lisää vuokraa kuluneista kuukausista, joina vuokrakatto on ollut voimassa. Sääntely tuli viime vuonna kaksivaiheisesti voimaan.

Helmikuussa 2020 sääntelyn piiriin kuuluvat vuokrasopimukset jäädytettiin vuoden 2019 tasolle, ja marraskuun lopussa lain mukaan liian korkeita vuokria leikattiin.

Sääntelyyn kuului, että ennen vuotta 2014 rakennetuissa asuintaloissa oli enimmäisneliövuokra, joka perustui talon rakennusvuoteen ja varusteluun.

Vuokrahinnasto oli 12-portainen. Jos talo on rakennettu ennen vuotta 1918 eikä siinä ole lämmitystä eikä kylpyhuonetta, neliövuokra voisi olla vain 3,92 euroa. Kalleimmillaan säännelty neliövuokra olisi 9,80 euroa. Uusia taloja sääntely ei koskenut.

Sääntelyn takia vuokrahinnat uusien ja vanhojen talojen välillä repesivät suuriksi jo ennakkoon.

Kiinteistöalan mukaan vuokrakattosäännöstely alkoi hidastaa asuntorakentamista, koska ennakoitujen tuottojen saaminen vuokra-asunnoista näytti epävarmalta. Myös vuokra-asuntojen tarjonta väheni, sillä monet omistajat laittoivat asuntoja mieluummin myyntiin kuin vuokralle.

HS:n joulukuussa haastattelema berliiniläinen asuntoasioihin erikoistunut asianajaja Karsten Kranich sanoi kokemuspohjaisena arvionaan, että yli puolet Berliinin asianajajista piti sääntelyä jo ennakkoon perustuslainvastaisena.

Samaan arvioon on päätynyt Berliinin vuokralaisyhdistys Berliner Mieterverein. Vuokrakattoon liittyvät oikeusriidat ovat työllistäneet asianajajia jo pitkään.

Kiinteistöyhtiöiden osakkeet vahvistuivat pörssissä, ja samalla Berliinissä valmisteltiin mielenosoituksia jo samalle illalle.

Saksan vallassa olevissa konservatiivipuolueissa vuokrasääntelyä on vastustettu.

”Perustuslaki koskee myös vihreitä”, Baijerin kristisllisdemokraattisen puolueen puoluesihteeri Markus Blume twiittasi ja kiitti perustuslakituomioistuinta, että se pysäytti ”vasemmistoideologisen” vuokrakaton.

Saksan tulevan hallituksen ennakoidaan pohjautuvan kristillisdemokraattien ja vihreiden yhteistyölle, ja asuntopolitiikasta voikin ennustaa vaaliteemaa. Niin vihreiden kuin sosiaalidemokraattien piiristä ehdotettiin heti torstaina vuokrasäännöstelystä koko liittovaltion lainsäädäntöä.

Vuokralaisyhdistyksen mukaan perustuslakituomioistuimen päätös on sosiaalipoliittisesti vastuuton. Vuokrien palautuksista ja korkeammista vuokrista tulee monille ongelma.

Berliinin työttömyysaste oli maaliskuussa 10,5 prosenttia. Koronapandemian takia moni on menettänyt toimeentulonsa. Myös jotkut vuokrantantajat ilmoittivat tietävänsä, että kaikki eivät ole pystyneet säästämään rahaa mahdollisesti takautuvasti perittäviin vuokriin.

Kiinteistöyhtiö Vonovia ilmoitti, että se ei peri takautuvasti vuokria vuokralaisiltaan. Yhtiö arvioi menettävänsä jopa 10 miljoonaa euroa jättämällä korotetut vuokrat perimättä.

Berliinin keskustassa on tyhjillään olevia DDR:n jäljiltä huonossa kunnossa olevia taloja.­

Yli 114 000 asuntoa Berliinissä omistava pörssiyhtiö Deutsche Wohnen ilmoitti torstaina, että yksikään sen vuokralainen ei joudu pois kodistaan päätöksen takia. Vuokranmaksuun luvataan yksilöllisiä helpotuksia.

Berliinin vuokrataso on suurkaupungiksi maltillinen, mutta se on kallistunut nopeasti. Sen takia vuokrasäännöstely on monien mielestä oikein sosiaalidemokraattien, vihreiden ja vasemmiston hallinnoimassa Berliinissä.