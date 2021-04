Myös autokauppa on kasvanut viime vuodesta.

Kesko nostaa ennustettaan tämän vuoden vertailukelpoisesta liikevoitosta. Yhtiö arvioi nyt vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 570–670 miljoonaa euroa. Aiemmin arvio oli 520–620 miljoonaa euroa. Viime vuonna vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistusta nostaa Keskon mukaan ennakoitua parempi myynnin kehitys kaikilla toimialoilla sekä aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät.

Päivittäistavarakaupassa vähittäismyynti on jatkunut vahvana. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa on käynyt ennakoitua vahvemmin. Myös autokauppa on kasvanut viime vuodesta.

Alustavien tietojen mukaan Keskon tammi–maaliskuun liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto noin 116 miljoonaa euroa. Yhtiö julkistaa ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksensa 28. huhtikuuta.