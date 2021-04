Hollanti aikoo ajaa alas hiiilivoimalat vuoteen 2030 mennessä. Saksalainen RWE kertoi hakevansa korvausta helmikuussa.

Saksalainen Uniper, josta Fortum omistaa 75 prosenttia, kertoo hakevansa tuomioistuimelta ratkaisua Hollannin valtion mahdollisesta korvausvelvollisuudesta, kun maan kaikki hiilivoimalat suljetaan vuoteen 2030 mennessä.

Uniper avasi Hollannin Maasvlakteen uuden hiilivoimalan vuonna 2016. Hollannin säätämä hiilivoiman sulkemislaki ei sisällä korvauksia hiilivoimalla sähköä tuottaville yhtiöille voimaloiden sulkemisesta.

”Uniperin näkemyksen mukaan laki on epätasapainoinen, koska se estää Uniperia harjoittamasta omistajan oikeuttaan, mutta ei myöskään tarjoa korvausta siitä. Asiakkaiden ja työntekijöiden etujen puolustamiseksi Uniper hakee nyt riippumattomalta tuomioistuimelta tuomiota siitä, onko laki tästä näkökulmasta pätevä”, Uniper kirjoittaa tiedotteessa.

Hollannissa kaikki hiilivoimalat on tarkoitus sulkea vuoteen 2030 mennessä.

Saksalainen energiajätti RWE kertoi jo helmikuussa hakevansa Hollannin valtiolta korvausta Eemshavenissa olevan hiilivoimalansa sulkemisesta energia-alan investointisuojasopimuksen perusteella

RWE kertoi tiedotteessaan tappioidensa nousevan kahteen miljardiin euroon.

RWE avasi voimalansa vuonna 2015.

Ympäristöjärjestöt ovat kritisoineet energiayhtiöiden toimintaa, koska niiden mielestä yhtiöiden olisi jo vuonna 2015 pitänyt ymmärtää, ettei hiilivoimalla ole tulevaisuutta.

Uniper on rakentanut hiilivoimaa vielä aivan viime vuosina, vaikka yleisesti hiilivoimasta ollaan ilmastonmuutoksen takia luopumassa Euroopassa. Yhtiö avasi Saksan Dattelnissa kivihiilellä pelkkää sähköä tuottavan eli lauhdevoimalan viime vuonna.

Saksa on päättänyt vauhdittaa hiilivoimaloiden sulkemisia tukemalla kaivos- ja energiayhtiöitä sekä niistä riippuvaisia alueita jopa 50 miljardin euron summalla.

Energia-ala on kääntämässä vauhdikkaasti kelkkaansa. Uniperkin on tämän vuoden aikana kertonut arvioivansa vihreää vetyä tuottavien laitosten rakentamista sekä Hollantiin että Saksan Wilhelmshaveniin. Yhtiön operaativisen johtajan David Brysonin mukaan juuri hiilivoimalan tontti Maasvlaktessa on erinomainen paikka vihreän vedyn tuotannon aloittamiseen.

Vihreällä vedyllä tarkoitetaan yleensä uusiutuvan energian avulla vedestä tuotettavaa vetyä.