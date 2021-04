Lidlin päätöksen taustalla saattoi olla aitoa huolta peliongelmasta, mutta kyse oli myös taitavasta markkinointitempauksesta, kirjoittaa HS:n taloustoimituksen uutistuottaja Joonas Laitinen.

Kauppaketju Lidl ilmoitti torstaiaamuna luopuvansa kaupoissaan kaikista peliautomaateista kuluvan kesän aikana. Päätöksen jälkeen Lidlistä tulee Suomessa ensimmäinen koko maassa toimiva kauppaketju, joka luopuu koneista.

Muun muassa rahapeliongelmiin erikoistunut Peliklinikka kehui päätöstä hienoksi ja merkittäväksi.

”Lidlin avaus on merkittävä. Nyt näitä tekoja tarvitaan lisää. Toivottavasti saamme lisää yrityksiä, jotka kyseenalaistavat rahapelaamisen itsestäänselvyyden Suomessa”, sanoi yksikön päällikkö Inka Silvennoinen Peliklinikan tiedotteessa.

Myös Lidl itse rummutti päätöksensä vastuullisuuden puolesta.

”Meille vastuullisuus on tekoja, ei pelkkää puhetta tai mainoslauseita. On kiistaton tosiasia, että pelaamisesta aiheutuu ongelmia, ja että kauppojen pelikoneilla on oma roolinsa tässä. Jokaisen kaupan toimijan on itse päätettävä kantansa pelikoneisiin ja arvioitava mahdollisuutensa luopua niistä, mutta isona yrityksenä voimme toimia esikuvana ja suunnannäyttäjänä tässä”, sanoi toimitusjohtaja Nicholas Pennanen tiedotteessa.

Mutta onko Lidlin päätöksessä kyse aidosti vastuullisuudesta, vai olisiko kyseessä kuitenkin vanha kunnon mainoskikka?

Tutkitaanpa asiaa lukujen kautta. Lidl kertoi torstain tiedotteessaan, että koneista luopuminen tarkoittaa sille vuositasolla normaaliaikana ”miljoonaluokan” provision menetystä.

Veikkauksella on tällä haavaa käytössään noin 10 500 peliautomaattia. Lidl itse kertoi, että sillä on yhteensä noin 250 peliautomaattia. Veikkaus puolestaan kertoi HS:lle torstaina, että se jakaa vuosittain provisioita pelikoneidensa pyörittäville toimijoille noin 40 miljoonaa euroa.

Tulitikkuaskimatematiikalla Lidlin osuus Veikkauksen pelikoneista olisi noin 2,38 prosenttia. Samalla yhtiön osuus provisioista olisi noin 952 000 euroa.

Veikkaus harvensi pelikoneverkkoaan tuntuvasti vuonna 2019. Ennen harvennusta pelikoneita oli 18 500. Lidlillä koneita oli HS:n tietojen mukaan tuolloin 370. Samalla laskukaavalla kauppaketjun osuus koneista oli noin kaksi prosenttia. Jos provisioiden taso oli myös tuolloin 40 miljoonaa euroa, Lidlin osuus provisioista olisi ollut noin 800 000 euroa.

HS ei ole nähnyt Lidlin provisioita koskevia sopimuksia, mutta hyvin todennäköisesti yhtiö ei ole saanut provisioita kovinkaan paljon yli miljoonaa euroa. Puheet ”miljoonatasosta” ovat siis vähintään liioittelevia.

Miksi Lidl sitten nosti rahan esiin? Siksi, että se oli mielikuvien tasolla nerokas veto. Se vahvisti mielikuvaa yhtiön vastuullisuudesta ja pakotti kysymään, mikseivät kaupan jättiläiset S-ryhmä ja K-ryhmä seuraa perässä.

Vastaus on, että ne ovat ainakin toistaiseksi liian riippuvaisia Veikkauksen koneista.

Suomen ruokakauppa rakentuu pitkälti S-ryhmän ja K-ryhmän varaan. Niiden osuus päivittäistavarakaupan markkinasta on lähes 90 prosenttia. Lidlin markkinaosuus on noin 9,5 prosenttia. Samalla S-ryhmän ja K-ryhmän Veikkaukselta saamien provisioiden määräkin on huomattavasti suurempi kuin Lidlin.

Se tarkoittaa, että S-ryhmällä ja K-ryhmällä on pitkin Suomen pitäjiä pieniä kauppoja, joille pelikoneet ovat tärkeitä. Koneet toimivat Alkon kaltaisina sisäänheittotuotteina, ja näille pienille kaupoille myös Veikkauksen maksamilla provisioilla on merkitystä.

Lidlille koneista luopuminen ei ollut taloudellisesti kovinkaan suuri päätös. Yhtiön osuus kaupasta ja koneista on niin pieni, että sen oli järkevää luopua niistä ja koettaa hakea nostetta pelikoneiden vastaisella keskustelulla.

Pelaaminen on Suomessa vakava ongelma. Pelkästään rahapeliriippuvuudesta kärsiviä on noin 52 000, ja luku kaksinkertaistuu, kun lasketaan mukaan ongelmapelaamisesta kärsivät. Riippuvuudesta tai ongelmapelaamisesta kärsivien lisäksi Suomessa on lähes 400 000 riskitason pelaajaa.

Lidlin päätöksen taustalla saattoi olla aitoa huolta ongelmasta. Ainoa ajuri se tuskin kuitenkaan oli.