Ravintoloiden täyssulku päättyi tänään 19. huhtikuuta. Asiakaspaikkoja ja aukioloaikoja rajoitetaan kuitenkin edelleen.

S-ryhmä avaa ravintolaverkostoaan osittain ravintoloiden täyssulun päättyessä.

Maanantaista alkaen tiukimmin rajoitetuilla alueilla kaikkien ravintoloiden on lopetettava alkoholijuomien anniskelu klo 17, jonka jälkeen anniskeluravintoloiden on sulkeuduttava klo 18 ja ruokaravintoloiden klo 19. Perustasolla perustasolla olevilla alueilla anniskelu loppuu ravintolatyypistä riippumatta klo 22 ja ravintolat on suljettava klo 23.

Aukioloaikojen lisäksi myös asiakaspaikkoja rajoitetaan edelleen. Lisäksi aiemmin säädetyt omaa paikkaa sekä tanssimista ja laulamista koskevat rajoitukset ovat edelleen voimassa.

SOK Matkailu- ja ravitsemuskaupan ketjujohtajan Harri Ojanperän mukaan tiukimpien rajoitusten alueella monia ravintoloita ei avata vielä laisinkaan, sillä sallitut aukioloajat eivät anna niille kannattavia toimintaedellytyksiä.

”Pidämme kuitenkin verkostoa auki niin laajasti kuin se suinkin on mahdollista”, Ojanperä kertoo tiedotteessa.

Ketjun hotellit ovat auki ympäri Suomen. Osa hotellien palveluista saattaa kuitenkin olla poissa käytöstä, ja esimerkiksi aamiaisruokailun asiakasmääriä on rajoitettu. Aamiaisen voi S-ryhmän mukaan tilata halutessaan myös huoneeseen.

S-ryhmän mukaan ketjun toimipaikoissa kiinnitetään edelleen erityistä huomiota turvallisuuteen ja hygieniaan. Henkilökunta käyttää kasvosuojaimia ollessaan samoissa tiloissa muiden työntekijöiden tai asiakkaiden kanssa, ja siivouskäytäntöjä on tehostettu.