Peliä kehittänyt Amazon Game Studios ei ole onnistunut julkaisemaan yhtään pelimenestystä.

Amerikkalainen teknologiajätti Amazon on peruuttanut Taru sormusten herrasta -fantasiasarjaan perustuvan verkkoroolipelin, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Amazon ilmoitti pelistä vuonna 2019, ja sitä on kehittänyt Amazon Game Studios ja kiinalainen Leyou Technologies, jonka kiinalaisjätti Tencent osti joulukuussa.

Uutistoimisto Bloombergin nimettömien lähteiden mukaan yrityskauppa johti Amazonin ja Tencentin väliseen sopimusneuvotteluriitaan, joka aiheutti pelin peruuttamisen.

Amazonin viestintäosasto vahvisti pelin peruuttamisen Bloombergille ja kertoi, että yhtiöt eivät päässeet sopuun ehdoista.

Amazonin mukaan pelin parissa työskennelleet työntekijät siirretään muihin projekteihin.

Amazon Game Studios ei ole julkaissut yhtään pelimenestystä perustamisensa jälkeen. Yhtiö on muun muassa peruuttanut aikaisemmin Breakaway ja Crucible -pelit. New World -pelin julkistusta on puolestaan lykätty toistuvasti.

Teknologiaan erikoistuneen The Verge-uutissivuston mukaan Amazon aikoo satsata massiivisesti toiseen Taru sormusten herrasta -tuotteeseen. Amazon maksaa Vergen mukaan Taru sormusten herrasta -televisiosarjan ensimmäisestä tuotantokaudesta 465 miljoonaa dollaria eli yli 386 miljoonaa euroa.