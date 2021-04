Keskuskauppakamarin mielestä Suomen pitäisi ottaa käyttöön määrällinen tavoite työ- ja koulutusperäiselle maahanmuutolle. Järjestön mielestä tavoite voisi olla ensi vuonna 30 000. Määrä pitäisi tuplata vuosikymmenen loppuun mennessä.

Keskuskauppakamari vaatii, että hallitus tekee puoliväliriihessä päätöksen työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton määrällisestä tavoitteesta, jotta osaavan työvoiman pula helpottaisi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus kokoontuu loppuviikosta hallituskauden puoliväliriiheen.

Keskuskauppakamari ehdottaa tiedotteessaan, että hallitus asettaisi ensi vuoden tavoitteeksi 30 000 työn tai opiskelun perusteella Suomeen muuttavan vastaanottamisen.

Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipolan mukaan tämä olisi maltillinen alkutavoite, joka kasvattaisi osaamisperusteista maahanmuuttoa kolmannekselle vuoteen 2019.

Keskuskauppakamarin mukaan tavoitetta pitäisi nostaa lähivuosina ja vuosikymmenen loppuun mennessä tavoite pitäisi tuplata.

Koronapandemia on Keskuskauppakamarin mukaan vaikuttanut yritysten pulaan osaavasta työvoimasta vain vähän.

”Koronasta kasvuun nouseminen vaatii, että meillä on tekijöitä. Pula osaavasta työvoimasta on merkittävä kasvun este yrityksille koronasta huolimatta. On välttämätöntä, että osaajia houkutellaan myös maan rajojen ulkopuolelta”, Sipola sanoo.

Hallitus on käynnistänyt hankkeita osaamisperusteisen maahanmuuton edistämiseksi, ja viranomaiset ovat automatisoimassa ja nopeuttamassa lupaprosessia.

Sipola sanoo, että puoliväliriihessä on varmistettava, että ”hyvässä putkessa olevalle työlle” varmistetaan riittävät resurssit myös tulevina vuosina.

”Suomen on kerta kaikkiaan saatava lupaprosessit sujuviksi ja riittävästi resursseja lupien käsittelyyn. Kansainvälisten osaajien nöyryyttämisen lupajonoissa on loputtava”, Sipola sanoo.