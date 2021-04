Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi maanantaina Altian ja Arcuksen yhdistymisen. Yhtiöiden sulautuminen vaatii vielä Norjan kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Altian ja Arcuksen muodostaman pohjoismaisen alkoholijätin syntyminen näyttää entistä todennäköisemmältä. Muun muassa Koskenkorvaa ja Jaloviinaa valmistavan Altian ja norjalaisen Arcuksen yhdistyminen on saanut Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen (KKV) hyväksynnän.

Altia tiedotti maanantaina, että KKV hyväksyi sillä ehdolla, että Altian akvaviittibrändi Skåne Akvavit myydään ennen yhtiöiden sulautumista. Samalla myös Metsmaasikas-likööribrändiä koskeva Arcuksen jakelusopimus päätetään.

Ruotsin kilpailuviranomainen hyväksyi Altian ja Arcuksen sulautumisen ehdollisena huhtikuun puolivälissä. Norjan kilpailuviranomaisen (NCA) on määrä hyväksyä sulautuminen 20. toukokuuta mennessä.

Altia on pohjoismainen alkoholijuomayhtiö. Se toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altian keskeiset vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita ikonisia pohjoismaisia brändejä ovat Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina, Leijona, Explorer ja Grönstedts.

Arcus puolestaan on pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien merkkikulutushyödykeyhtiö. Se on maailman suurin akvaviitin tuottaja. Sillä on vahvat markkina-asemat viinien ja väkevien alkoholijuomien pohjoismaisilla markkinoilla.

Arcus erotettiin Norjan valtion monopolista vuonna 1996. Yhtiö on sen jälkeen kasvanut paikallisesta yrityksestä kansainväliseksi konserniksi. Konsernin kotimarkkinoina toimivat Pohjoismaat ja Saksa. Konserni vie myös huomattavan määrän väkeviä alkoholijuomia muihin maihin.

Altia on listattu Helsingin pörssissä, Arcus Oslon pörssissä. Uutinen KKV:n linjauksesta sai Altian osakkeen hinnan hienoiseen nousuun.

Altia ja Arcus kertoivat yhdistymisaikeistaan syyskuussa 2020. Tuolloin yhtiöiden hallitukset sanoivat, että yhdistymisellä muodostetaan johtava pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo. Uuden yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee Anora Group.

Maanantaina Altia kertoi tiedotteessaan, että yhtiöiden on määrä sulautua viimeistään syksyllä.

Syyskuussa 2020 yhtiöiden hallitukset kertoivat, että Altian osakkeenomistajien omistusosuus Anorassa on 53,5 prosenttia ja Arcuksen osakkeenomistajien omistusosuus on 46,5 prosenttia.