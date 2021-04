Kyseessä on tiettävästi suurin metsäteollisuuden sulkeminen Suomessa. Myös Kvarnsveden Ruotsissa suljetaan.

Stora Enso on sulkemassa Veitsiluodon tehtaan Kemissä. Työpaikka on lähdössä yli 600 ihmiseltä. Tehtaalla on Stora Enson palveluksessa noin 600-700 henkeä. Lisäksi alueella työskentelee alihankkijoita.

Lisäksi yhtiö on sulkee suuren Kvarsvedenin tehtaan Ruotsissa. Tehtaalla on 440 työntekijää. Se tuottaa paperia 600 000 tonnia vuodessa.

Sulkemiset vähentävät Stora Enson paperintuotantokapasiteettia kerralla 35 prosenttia 2,6 miljoonaan tonniin vuodessa. Paperin osuus yhtiön liikevaihdosta laskee viime vuoden alle 20 prosentista noin kymmeneen prosenttiin.

Stora Ensolle jää Suomeen varsinaisia paperitehtaita enää Inkeroisissa sijaitseva Anjalan paperitehdas, joka tekee kirjapaperia ja erikoissanomalehtipaperia.

”Tämä on raskas uutinen Stora Ensolle ja kollegoillemme Veitsiluodossa ja Kvarnsvedenissa. Työntekijämme tehtailla ovat erittäin päteviä ja ovat tehneet kaikkensa erittäin vaikeissa olosuhteissa. Koko paperiliiketoimintamme kilpailukyvyn parantamiseksi meidän on mukauduttava markkinaolosuhteisiin, mikä valitettavasti tarkoittaa kannattamattomien tehtaiden sulkemista”, Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky sanoo tiedotteessa.

Vuonna 1922 perustettu Veitsiluodon tehdas on niin sanottu integraatti, jossa tuotetaan sekä sellua, sahatavaraa että paperia. Veitsiluodon saha, joka työllistää noin 50 henkeä jatkaa toimintaansa.

Paperitehdas valmistaa kevyesti ja raskaammin päällystettyä paperia, pakkauspaperia ja päällystämätöntä paperia. Stora Enson sivuston mukaan Veitsiluoto pystyy tuottamaan papereita 850 000 tonnia, 380 000 tonnia sellua ja 200 000 kuutioita sahatavaraa.

Valtion Solidium omistaa Stora Ensosta 10,7 prosenttia. Solidiumilla on 27,3 prosenttia äänivallasta. Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen on Stora Enson hallituksen puheenjohtaja.

Paperitehtaita on suljettu viime vuosina kiivasta vauhtia niin Suomessa kuin maailmalla.

Painopaperien markkinat ovat supistuneet jo 15 viime vuotta, koska yhä suurempi osa lehdistä luetaan digitaalisena. Kysynnän lasku kiihtyi koronapandemian myötä selvästi. Vuosi sitten keväällä graafisten paperien myynti oli yli 30 prosenttia vähäisempää kuin vuotta aiemmin.

Myös toimistopaperin kulutus notkahti rajusti, kun väki jäi etätöihin.

Viime syksynä UPM sulki Kaipolan tehtaan Jämsässä. Tehtaalla oli kolme paperikonetta. Nelisensataa ihmistä menetti työpaikkansa.

Kun Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky esitteli tammikuun lopussa yhtiön viime vuoden tulosta hän sanoi, ettei näköpiirissä ole, että paperien kysyntä toipuisi tänä vuonna.

Hän arveli, että paperin kysynnän väheneminen jatkuu samaa tahtia kuin ennen koronakriisiä. Kriisin kertarojahduksen jälkeen siis vain huomattavasti pienemmältä tasolta.

”Ylikapasiteettia on yhä kaikissa paperilaaduissa. Hintapaineet ovat kovat”, Bresky sanoi.

Stora Enso on kertonut seuraavansa ennen kaikkea tehtaidensa kassavirtaa. Vielä loppuvuonna yhtiön paperitehtaat toivat kassaan rahaa, vaikka virallinen tuloslaskelma ei osoittanut voittoa.

Paperin osuus Stora Enson liikevaihdosta on supistunut vauhdikkaasti jo aiemmin. Osuus on enää alle 20 prosenttia. Yhtiö panosti jo yli kymmenen vuotta sitten kartonkipakkauksiin ja sitä puolta kasvatetaan koko ajan.

Yhtiö uskoo myös puurakentamiseen ja kehittää uusia tuotteita esimerkiksi korvaamaan muoveja.

Osansa yhtiön päätöksessä saattoi olla sillä, että Metsä Group kertoi helmikuussa rakentavansa Veitsiluodon viereen ison sellutehtaan 1,6 miljardilla eurolla.

Tehdas kasvattaa Metsä Groupin vuotuista puunkäyttöä 4,5 miljoonaa kuutiota, josta osa on tarkoitus hankkia Ruotsista. Silti se on iso lisäys Suomen vuotuisiin hakkuumääriin. Stora Enso saattoi arvioida, että sellutehtaan tulo samoille puuapajille nostaa puun hintaa kriittisen rajan yli.

Tuotteena Stora Enson tuottamat paperit ovat korkeamman lisäarvon tuotteita kuin välituote sellu.

Stora Enso muutti jo viime syksynä ja talven aikana Oulun tehtaan yhden paperikoneen kartonkikoneeksi ja sulki toisen. Uusi kartonkikone on tarkoitus virallisesti käynnistää toukokuun alkupuolella.

UPM:llä painopapereiden osuus yhtiön liikevaihdossa on pudonnut 11 vuodessa 60 prosentista viime vuoden enää 35 prosenttiin. Viime vuonna siis jo 65 prosenttia liiketoiminnasta oli jotain muuta. Pitkään UPM tunnettiin nimenomaan paperiyhtiönä.