Veitsiluodon tehtaan sulkeminen on Kemille täysi šokki: ”Kaikki pienet indikaattorit antoivat ymmärtää, että siellä on positiivinen vire päällä”, sanoo kaupunginjohtaja

Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen uskoo Stora Enson päätöksellä olevan suuria vaikutuksia sekä paikallisella että kansallisella tasolla.

Kemin kaupunginjohtajan Matti Ruotsalaisen mukaan indikaattorit ovat viitanneet siihen, että kaupungin paperiteollisuudessa on hyvä vire päällä.­

Stora Enso kertoi tänään suunnittelevansa Kemin Veitsiluodon sellu- ja paperitehtaan sulkua. Sulku tarkoittaa yli 600 työpaikan menetystä.

Kemin kaupunginjohtajan Matti Ruotsalaisen mukaan Stora Enson päätöksellä on Kemin kaupungille valtava merkitys, sillä kyse on Kemin suurimmasta työnantajasta.

”Kemi on pitkään ollut metsäteollisuuden pääkaupunki. Nyt ei ole kyse vain talouden sopeuttamisesta tai tehostamisesta, jolloin vain osa työpaikoista vähenee, vaan ne lopetetaan kokonaan. Tämä vaikuttaa myös suoraan alihankintaketjuihin ja Kemin sataman vientiin”, Ruotsalainen kommentoi.

Paikallisten vaikutusten lisäksi Ruotsalainen uskoo Veitsiluodon tehtaan sululla olevan koko Suomen mittakaavassa isommat vaikutukset kuin Voikkaan paperitehtaan alasajolla aikoinaan.

Ruotsalainen kertoo pitäneensä Stora Enson uutista yllättävänä, sillä Veitsiluodon tehtaalla on uusin suomalainen paperikone ja yritys on jatkuvasti kehittänyt toimintaansa.

”Kaikki pienet indikaattorit, kuten paperin viennin ja teollisuuskemikaalikuljetusten määrän nousu, antoivat ymmärtää, että siellä on ollut positiivinen vire päällä.”

Yllättävän uutisesta teki myös se, että Ruotsalainen kertoo lukeneensa asiasta ensimmäisenä Helsingin Sanomien nettisivuilta eikä Stora Enso ollut kaupunkiin erikseen yhteyksissä.

Kemin kaupunki perusti välittömästi uutisten kuulemisen jälkeen työryhmän, jonka tarkoituksena on arvioida tilanteen kokonaisvaikuttavuus.

”Tässä tilanteessa lähdetään ensimmäisenä liikkeelle ihmisistä, sillä puhutaan ihmisten työpaikoista ja heidän perheistä. Vaikutus on inhimillisessä shokissa luonnollisesti hyvin laaja ja siihen pyrimme kaupunkina vastaamaan perusturvan avulla. Sairaanhoito ja sosiaalihuolto ovat vahvasti mukana omalla osaamisellaan.”

Ruotsalainen on hyvillään siitä, että valtioneuvosto on pääministeriä myöten reagoinut tilanteeseen. Ruotsalaisen mukaan tukea tarvitaan siihen, että tehtaan sulkeminen romahduttaa alueen tulopohjan. Lisäksi tällaisessa rakennemuutoksessa on Ruotsalaisen mukaan kyettävä sopeutumaan sekä luomaan uutta. Siksi tilanne vaatiikin hänen mukaansa sekä rahallista tukea että toiminnallista kehittämistä.

”Ihmiset, keitä tämä koskee, ovat osaavaa henkilöstöä. On mietittävä, miten tätä suomalaista osaamista pystytään hyödyntämään muussa kehittyvässä toiminnassa”, Ruotsalainen toteaa.