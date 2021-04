S-ryhmän marketkauppa kasvoi lähes kuusi prosenttia alkuvuonna, mutta hotellit ja ravintolat menettivät yli puolet myynnistä.

Korona-aikana kansalaiset ovat kääntyneet markettien puoleen monissa ostoksissaan, kun ravintoloiden ja muiden palvelujen toiminta on ollut rajoitettua.­

S-ryhmän myynti kasvoi edelleen alkuvuonna verrattuna vuodentakaiseen. Marketkauppa kasvoi tammi–maaliskuussa lähes kuusi prosenttia ja maaliskuussa jo yli kuusi prosenttia.

Kasvussa merkillepantavaa on se, että koronakriisin alussa maaliskuussa suomalaiset ryntäsivät marketteihin hamstraamaan ruokaa ja perustarvikkeita. S-ryhmän markettimyynti kasvoi viime vuoden maaliskuussa noin yhdeksän prosenttia.

Kokonaisuudessaan S-ryhmän alkuvuoden veroton vähittäismyynti oli reilut 2,7 miljardia euroa, jolloin kasvua syntyi 0,7 prosenttia vuodentakaiseen nähden. Marketkauppa toi myynnistä yli 2,1 miljardia euroa.

”Sama ilmiö on jatkunut koko korona-ajan eli marketkaupan myynti on jatkuvasti ollut useita prosentteja edellisvuotta suurempaa. Tästä eteenpäin vertailu tapahtuu täysin korona-aikaan, joten on mielenkiintoista nähdä, kuinka myynti kehittyy tulevina kuukausina”, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook sanoo tiedotteessa.

Marketkauppa on kasvanut korona-aikana, mutta S-ryhmä pyörittää myös isoa hotelli- ja ravintolatoimintaa. Viime vuonna ryhmän matkailu- ja ravitsemiskauppa menetti lähes puolet myynnistään ja teki tappiota.

Tammi–maaliskuussa ketjun hotellien ja ravintoloiden myynti vajosi edelleen 55 prosenttia. Ketju onkin korona-aikana siirtänyt paljon työntekijöitään kaupan puolelle töihin.

Viime vuonna S-ryhmän marketkauppa kasvoi kahdeksan prosenttia. Myös rautakaupan vertailukelpoinen myynti kasvoi 15 prosenttia. Nyt alkuvuonna rautakauppa taas hiipui ja myynti väheni 16,2 prosenttia.

Sen sijaan vaate- ja esimerkiksi kosmetiikkamyynti oli heikompaa viime vuonna, kun Sokosten ja Emotion-liikkeiden myynti väheni lähes 20 prosenttia. Tavaratalojen ja erikoisliikkeiden kauppa oli edelleen merkittävässä laskussa alkuvuonna.