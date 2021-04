Uutinen Stora Enson suunnitelmasta lakkauttaa Veitsiluodon tehtaat otettiin Kemissä järkyttyneenä vastaan. Alasajo vie työt jopa 670 henkilöltä. Välillisesti lakkauttaminen vaikuttaa tuhansiin työpaikkoihin.

Stora Enson tiistaiaamuna julkaisema Veitsiluodon tehtaiden sulkemissuunnitelma sai tehtaan väen marssimaan ulos kahdelta iltapäivällä. Työntekijät astuivat portin läpi median eteen keltaisissa liiveissään vähäsanaisina ja apeina.

Merja Kotka ei halunnut kommentoida uutista mitenkään.

”Mielessä on niin painokelvotonta asiaa, että kotikasvatus kieltää sanomasta mitään”, Kotka sanoo.

”Kauhea järkytys”, sanoo Kyösti Poikolainen.

Poikolaiselle tulisi kesäkuussa täyteen neljäkymmentäyksi vuotta Veitsiluodossa. Hän sanoo, että uutinen oli työyhteisölle hirveä pommi, vaikka jotakin tämän suuntaista on osattu aavistella. Paperin kysyntä on laskenut vuodesta 2007 asti ja paperitehtaiden sulkemisia on ennakoitu jo pidempään. Moni haastateltava sanoo, että investointien vähyys on kielinyt siitä, ettei omistaja halua kehittää enää tehdasta.

Jos Stora Enson suunnitelma toteutuu täysimääräisenä, vuodesta 1922 lähtien toiminut Veitsiluodon tehdasinternaatti loppuu vuoden kolmannella neljänneksellä. Saha avattiin Veitsiluotoon jo vuotta ennen aiemmin eli tasan sata vuotta sitten. Sahaustoiminta jatkunee saarella myös tulevaisuudessa ja työllistää noin viisikymmentä henkilöä.

Suoria työpaikkoja katoaa arviolta 670. Välillisesti lakkauttaminen voi vaikuttaa tuhansiin työpaikkoihin.

”Tämä on valtava isku koko alueelle. Olen jo 62-vuotias, joten minulle asia ei ole kaikkein murheellisin. Monille nuorille tämä on vaikea paikka”, Poikolainen sanoo.

Kuluva on vuosi on ollut Kemille historiallisten jättiuutisten aikaa. Veitsiluodon tehtaiden lopettaminen lienee suurin koskaan Suomessa tehty lakkautuspäätös.

Aiemmin talvella Kemin toinen metsäteollisuuden lippulaiva Metsä Fibre uutisoi Suomen kaikkien aikojen suurimmasta metsäteollisuuden investoinnista. Metsä Fibren 1,6 miljardin euron sellutehdasinvestointi lähinnä säilyttää jo olemassa olevat työpaikat. Sen sijaan tehdasjätin rakentamisvaihe työllistää ja välillisesti investoinnin arvioidaan tuovan tuhat viisisataa uutta työpaikkaa Suomeen.

Veitsiluodon tehtaiden kyljessä Rytikarin asuinalueen liiketilat ovat suurelta osin tyhjillään. Suljettujen kivijalkakauppojen kyltit kielivät elävästä historiasta. Tukkirekat jyristävät läpi alueen tasaisena virtana.

Rytikarissa asuva Ritva Ikäläinen on lähtenyt bongailemaan lintuja. Muutama päivä sitten hän näki jalohaikaran. Nyt sulassa känkättävät merihanhet.

Ritva Ikäläinen.­

Länsi-Pohjan keskussairaalassa perushoitajana työuransa tehnyt, nykyään eläkkeellä oleva Ikäläinen on uutisesta järkyttynyt.

”Aivan kauhea uutinen, niin hirveä juttu, ettei sitä usko kukaan. Minulla on hirveä huoli.”

Ikäläinen sanoo, että lopettamispäätös vaikuttaa aivan kaikkeen. Kemissä ”leivän isät” ovat olleet kaikessa mukana ja kaiken hyvän takana urheiluseurojen rahoituksesta tienpitoon.

”Meidän kaukolämpö tulee tehtaalta. Mistä se sitten tulee, kun tehdas loppuu? Tämä lahti, jossa katselen lintuja, on sulana tehtaan lauhdevesien takia.”

Parikymppisenä Ivalosta Kemiin muuttanut Ikäläinen pelkää, että Rytikarin kaupunginosa tyhjenee entisestään. Kylän ainoa kauppa on vaikeuksissa, samoin huoltoasema, jossa rekkakuskit nykyisin viettävät taukojaan. Hän on erittäin huolissaan lapsiperheistä ja heidän toimeentulostaan.

” ”Isä ehti työskennellä tehtaalla 30 vuotta. Minulle kertyi työuraa siellä 43 vuotta ja kolme kuukautta.”

Ikäläinen kuvaa Rytikaria lappilaiseksi idylliksi, jossa on ollut hyvä asua.

”Voi sanoa, että tämä on satujen saari”, Ikäläinen sanoo ääni särkyen.

Pikku-Berliinin kaupunginosassa Vili-dreeveriään ulkoiluttava Raimo Kiirikki kuuli uutisen aamulla radiosta. Heti perään soitti hänen poikansa, joka on ”veitsikkalainen” kolmannessa polvessa.

”Isä ehti työskennellä tehtaalla 30 vuotta. Minulle kertyi työuraa siellä 43 vuotta ja kolme kuukautta.”

Kiirikin työura alkoi 18-vuotiaana. Tehtaalla oli kuultu, että nuorempi Kiirikki hakee työpaikkaa. Niinpä tehtaalta tuli kirje, jossa sanottiin, että hänelle on nyt varattu työpaikka. Kiirikki siis haettiin kotoaan töihin.

Työt loppuivat yt-neuvotteluissa vuonna 2009, kun väeltä kysyttiin, onko vapaaehtoisia lähtijöitä.

”Nostin heti käden pystyyn. Kun lähdin, ei edes lähtökahveja tarjottu.”

Raimo Kiirikki ja Vili koira.­

Kiirikin mukaan töihin tulo ja töistä lähtö kuvaa yhtiön kulttuurin muutosta hyvin. Kansainvälistyvä, kasvava yhtiö ei ollut enää samalla tavalla osa yhteisöä kuin ennen.

Yksittäisiä keltaliivejä valuu kohti pääporttia. Protesti kestää seuraavan päivään. Yleisradio haastattelee portin edessä totisen näköistä Kemin kaupunginjohtajaa Matti Ruotsalaista. Keskustelut työ- ja elinkeinoministeriöön kanssa on jo aloitettu.

Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen Stora Enson Veitsiluodon tehtaan portilla Kemissä tiistaina.­

Laulujoutsenpari lentää pääportin edestä kiihkeästi kailottaen kohti Rytikarin lauhdevesisulaa. Ne ohittavat tehdaskompleksin ja tehtaanpiipun, jonka satavuotinen savupatsas nousee taivaan sineen enää hetken. Tämä on joutsenlaulu satujen saarilla.