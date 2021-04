Tamperelainen Pyynikin panimo on laajentamassa Viroon, mutta uusien osakkaiden tuore hämmennys toi mutkia matkaan rahoituksessa

Pyynikin panimo oli aikeissa järjestää yleisen osakeannin lisäksi suunnatun annin sekä yhdistää osakesarjansa, mutta perui suunnitelmat osakkaiden hämmennyksen vuoksi.

Tamperelainen panimo Pyynikin Brewing Company aikoo muuttaa suunnitelmiaan rahoittaakseen virolaisen Haljalan panimon kiinteistön ja laitteiston oston tanskalaiselta Harboelta.

Hankkeen toteutumisesta kerrottiin viime viikolla, jolloin Pyynikin panimo kertoi saaneensa luvan panimotoiminnalle Virossa.

Pyynikin panimon on ollut tarkoitus rahoittaa hanke yleisellä osakeannilla ja lainarahoituksella sekä muilla isommilla sijoittajilla.

Yhtiö on ollut myös aikeissa järjestää suunnatun osakeannin tamperelaiselle yrittäjälle Samu Saarikoskelle sekä yhdistää A- ja B-osakesarjansa. Näistä ehdotuksista oli tarkoitus järjestää perjantaina ylimääräinen yhtiökokous, joka on nyt peruttu. Myös osakesarjojen yhdistäminen ja suunnattu anti on peruttu.

Asiasta kertoo Suomen osakesäästäjät -yhdistyksen Viisas Raha -lehti, jonka mukaan tiedot suunnatusta osakeannista ja osakesarjojen yhdistämisestä ovat tulleet osalle sijoittajista yllätyksenä. Osa sijoittajista oli myös ehtiä harmistua asiasta ennen kuin yhtiö päätti perua aikeensa.

Yhtiön pääomistajat ovat Tuomas ja Rauno Peren perheet. Saarikoskesta olisi tullut heidän lisäkseen yksi panimon pääomistajista.

Pyynikin panimon perustaja ja osaomistaja Tuomas Pere kertoo, että suunnatun osakeannin suuruus olisi ollut noin miljoona euroa. Yhtiö on Peren mukaan kerännyt maaliskuussa alkaneella yleisellä annillaan yli miljoona euroa.

Kaiken kaikkiaan Viroon laajentamisen kokonaisbudjetti olisi Peren mukaan noin 3–4 miljoonaa euroa.

”Anti on käynnissä huhtikuun loppuun saakka ja hallituksella on oikeus jatkaa sitä. Sen lisäksi hankkeen rahoitukseen käytetään lainarahaa”, Pere sanoo.

Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman sanoo Viisas Raha -sivustolla, että yhdistyksen saamien yhteydenottojen mukaan vain osakkaat aiemmista anneista tiesivät osakesarjan yhdistämisaikeista ja suunnatusta annista.

Tuomas Peren ja yhtiön hallituksen puheenjohtajan Rauno Peren mukaan Snellmanin väite siitä, että vain osa osakkaista olisi saanut tiedon ei pidä paikkaansa. Heidän mukaansa kaikille, myös uusille osakkaille on lähetetty osakaskirje ja heidät on myös kutsuttu tiedotustilaisuuteen.

Snellmanin mukaan Pyynikin panimon hallitus on ”epäonnistunut viestinnässään täysin”, mikä voi vaikuttaa myös yhtiön maineeseen.

Oletteko Pyynikin panimossa huolissanne mainehaitasta?

”Ei, päinvastoin. Tämä perustuu joidenkin kymmenien B-osakkaiden mielipiteeseen, kun meillä on yhteensä 10 000 osakasta. Jos jossain olemme epäonnistuneet, niin siinä, että ylimääräiseen yhtiökokoukseen kutsumisen yhteydessä kerroimme järjestävämme tiedotustilaisuuden kaksi päivää ennen yhtiökokousta. Kerroimme, että tuolloin selviää, mitä kaikki tarkoittaa”, Tuomas Pere sanoo.

”Ennen tätä tilaisuutta muutamat osakkaat ovat ehtineet kertoa, että emme ole tiedottaneet. Kaikki on kuitenkin hoidettu, kuten on pitänyt.”

Hän sanoo, että jälkiviisaana olisi pitänyt järjestää tiedotustilaisuus heti samana päivänä, kun kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen lähti.

Pyynikin panimo aikoo edelleen järjestää osakkailleen tiedotustilaisuuden keskiviikkona kello 16. Tilaisuudessa on määrä nyt kertoa, miten Viron-hanketta jatketaan. Sen sijaan perjantaista ylimääräistä yhtiökokousta ei järjestetä, koska yhtiö perui suunnatun annin ja osakesarjojen yhdistämisen.

Tuomas Peren mukaan ehdotettu osakesarjojen yhdistäminen olisi liittynyt siihen, että monelle isolle sijoittajalle se on ollut iso kysymys.

”Ison sijoittajan ison kysymyksen kohdalla tarkoitan siis, että se on ollut heiltä vaatimus, jotta he sijoittaisivat”, hän täsmentää.

Osakesarjojen yhdistäminen olisi Peren mukaan vaatinut kaikkien A-osakkaiden hyväksynnän ja myös B-osakkaista määräenemmistön eli kaksi kolmasosaa.

”Osa A-osakkaista halusi perua tämän, joten ei ollut muuta vaihtoehtoa.”

Yhtiö ei ole tiedottanut medialle aikeistaan toteuttaa suunnattua antia tai yhdistää osakesarjojaan. Tuomas Pere kuvailee, että joka tapauksessa Viron hanke toteutuu.

”Meillä on monta eri mahdollisuutta ja nyt valitsemme sen parhaan vaihtoehdon.”