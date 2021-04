Ennätyksiä rikkoneet osakeindeksit ovat tulleet alaspäin pandemiahuolten ja epävarmuuden jatkuessa.

Osakeindeksi Ibex on esillä isolla näytöllä Madridin pörssirakennuksessa Espanjassa.­

Yhdysvaltain ja Euroopan osakemarkkinoilla on tiistaina ollut alakuloinen päivä.

Kaikki kolme keskeistä osakeindeksiä Yhdysvalloissa ovat olleet laskussa. Erityisesti matkailuun liittyvien yhtiöiden osakkeet ovat halventuneet sen jälkeen, kun Kanada ja Yhdysvallat päättivät jatkaa vapaa-ajan matkailun rajoittamista maiden välilllä. Intiassa kerrottiin päivittäisten koronakuolemien määrän nousseen ennätykseen.

Lento- ja risteily-yhtiöiden osakkeet ottivat uutiset vastaan painumalla alaspäin. Esimerkiksi lentoyhtiö American Airlinesin, lentokonevalmistaja Boeingin sekä risteily-yhtiöiden Carnivalin ja Royal Caribbeanin osakkeet vajosivat.

”Koronatapausten määrän lisääntyminen ympäri maailma on riski”, chicagolaisen Kingsview Asset Managementin salkunhoitaja Paul Nolte sanoo Reutersille.

Nolten mukaan osa sijoittajista pyrkii nyt kotiuttamaan tuottoja, koska jotkut näkevät, että talouden avautumisen mahdollisuus on jo ollut hinnoiteltuna osaan osakkeista. Näin ollen hinnat olisivat kohdanneet lakipisteensä.

Laaja S&P 500 -indeksi ja suurten yritysten Dow Jones -indeksi olivat noin prosentin pudotuksessa. Teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi oli 1,25 prosentin laskussa kello 21.45 Suomen aikaa.

Samaa tunnelmaa oli aistittavissa myös eurooppalaisissa osakkeissa.

Euroopan suurimpien yhtiöiden Stoxx 600 -indeksi laski 1,9 prosenttia. Pudotus oli yhden päivän aikana suurin koko tänä vuonna. Indeksin laskuvauhti kiihtyi Wall Streetin apean avautumisen jälkeen.

Stoxx 600 -indeksi on rikkonut ennätyksiään aiemmin tässä kuussa ja noussut noin yhdeksän prosenttia alkuvuoden aikana. Samaa kehityskulkua on noudattanut New Yorkin S&P 500 -indeksi.

Euroopassa kaikki suurimmat indeksit olivat miinuksella tiistaina. Matkailuyhtiöiden, pankkien ja vakuutusyhtiöiden osakkeet ovat halventuneet kovien nousujen jälkeen.

Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksiä taas painoivat tupakkateollisuuden osakkeiden halpeneminen. Indeksi vajosi kaksi prosenttia eli eniten kahteen kuukauteen. British American Tobaccon (BAT) ja Imperial Brandsin osakkeiden hinnat laskivat yli seitsemän prosenttia. BAT:n pudotus oli rajuinta sitten maaliskuun 2020.

Myös Saksassa Dax-indeksi taipui 1,6 prosenttia ja Espanjassa Ibex-indeksi nuupahti 2,9 prosenttia, enemmän kuin kertaakaan joulukuun jälkeen.

Suomessa miltei kaikki vaihdetuimmat osakkeet olivat miinuksella pörssipäivän päätteeksi ja Helsingin pörssin yleisindeksi laski 1,42 prosenttia.