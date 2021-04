Kuluttaja-asiamiehen mukaan yhtiö on perinyt sähköstä ennakkomaksuja, joita se ei ole palauttanut, vaikka asiakas on vaihtanut yhtiötä. Kuluttaja-asimies vei yhtiön jo vuosi sitten markkinaoikeuteen.

Kuluttaja-asimiehen mukaan sähköä myyvä Fi-Nergy on jättänyt maksuja palauttamatta asiakkaille.­

Kuluttaja-asiamies on ryhtynyt avustamaan sähköyhtiö Fi-Nergyn asiakkaita yhtiön palauttamatta jääneiden ennakkomaksujen perinnässä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kuluttaja-asiamies vie perintäasiat käräjäoikeuteen asti kuluttajien puolesta.

Kuluttaja-asiamies toimitti jo helmikuussa Fi-Nergylle ensimmäisen listan henkilöistä, joita se avustaa käräjäoikeudessa saatavien oikeudellisessa perinnässä, ellei yhtiö palauta rahoja. Kuluttaja-asiamies toimittaa Fi-Nergylle lisää samantyyppisiä maksuvaatimuksia kevään aikana.

Ensimmäisenä on peritty eniten menettäneiden asiakkaiden saatavia. Suurimmat palauttamatta jääneet ennakkomaksut ovat satoja euroja.

Fi-Nergyn toiminta poikkeaa muista sähkönmyyntiyhtiöistä siinä, että se laskuttaa asiakkaitaan ennakkoon. Yhtiö ei ole palauttanut asiakkailleen heidän liikaa maksamiaan ennakkomaksuja, vaikka asiakkuus on päättynyt.

Kuluttaja-asiamies vei jo huhtikuussa 2020 Fi-Nergyn markkinaoikeuteen kuluttajansuojasäännösten rikkomisesta. Markkinaoikeus piti ensimmäisen istunnon asiassa huhtikuussa 2021.

Markkinaoikeudessa kuluttaja-asiamies vaatii yhtiön menettelylle uhkasakolla tehostettua kieltoa. Markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele yhtiön ja kuluttajien välisiä yksittäisiä sopimuksia ja siksi kuluttaja-asiamies on aloittanut kuluttajien avustamisen perintäasiassa.

Vireillä olevien avustusjuttujen tavoitteena on kuluttaja-asiamiehen mukaan, että Fi-Nergy palauttaisi ennakkomaksut takaisin lopuillekin asiakkailleen oma-aloitteisesti.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan Fi-Nergyn toiminnasta on tullut kuluttajaneuvontaan tänä vuonna vielä yli 300 yhteydenottoa, vaikka kuluttaja-asimies on vaatinut yhtiötä muuttamaan toimintatapojaan ja palauttamaan ennakkomaksut jo vuosi sitten.

Viime vuonna yhteydenottoja tuli noin 900. Kaikki yhteydenotot eivät liity maksunpalautuksiin, vaan kuluttajat ovat kertoneet myös esimerkiksi sopimusten ja asiakaspalvelun ongelmista.

”Yritykseen liittyvien kuluttajayhteydenottojen määrä on täysin poikkeuksellinen muihin sähkönmyyntiyhtiöihin verrattuna. Yhteydenottojen määrä ja se, ettei yhtiö vastaa viranomaiselle kielivät räikeästä kuluttajansuojasäännöksistä piittaamattomuudesta”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo.

Vuonna 2017 perustetun Fi-Nergyn perustaja Håkan Gustafsson on toiminut sähkökaupassa aiemminkin eri nimisillä yrityksillä, esimerkiksi 220 Energia -yhtiöllä. Senkin sopimusehdoista on ollut kiistaa kuluttajaviranomaisten kanssa. Gustafssonin sähkönmyyntiyhtiöillä on hänen Linked-in-profiilinsa mukaan toimintaa myös muun muassa Ruotsissa ja Itävallassa.