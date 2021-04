Woltin ja Foodoran kaltaisten kuljetusyhtiöiden ansiosta moni ravintola on saanut koronarajoitusten aikana take away -myyntinsä lentämään. Samalla ne ovat opettaneet meidät kulutustapaan, jossa ravintolat maksavat kuljetusyhtiöille suuren siivun laskun hinnasta, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Juha-Pekka Raeste.

Kevät ja elämä saapuivat tällä viikolla jälleen Helsinkiin, kun ravintolat aukesivat osittain koronasulkujen jälkeen. Lounaalla ravintolan terassilla on hyvä miettiä, mitä reilun vuoden kestänyt korona-alho on ravintoloille ja sen ympärille rakentuneelle liiketoiminnalle tehnyt.

Juha-Pekka Raeste­

Mieleen palaa viime lauantaiaamu Kallion kirjaston takana. Väki seisoo Agricolankadulla Way Bakeryn edessä jonottomassa kahvilaravintolan kehuttua juurileipää tai muita konditoriatuotteita.

Varhain aamulla jono on maltillinen, edessäni on vain neljä pariskuntaa. Kolmen metrin päässä Wayn sisäänkäynnistä on toinen, keittiön ovi. Se on raollaan. Ovea koristaa Woltin tarra, ja sen edessä käy kuhina.

Sinä aikana kun olen jonossa, viisi Wolt-kuskia tulee hakemaan laukkuihinsa Wayn aamiaistarpeet.

Yksi pariskunta näyttää keksineen, että Woltin kautta leivän saa nopeammin, ja tilaa leivän Woltilla keittiön ovelta.

Pian Wayn eteen kaartaa komea Mercedes-Benz CLA 180. Sieltä nousee kuudes Wolt-kuski, jumppa-asuinen nuori nainen, joka käy hakemassa mustaan Wolt-kassiinsa leivän.

Huomaan miettiväni, onkohan nainen hakemassa Wolt-kuskina leipää itselleen, niin että hän saa vielä palkaksi Woltilta kuskausmaksun. Ehkä minunkin pitäisi hakea leipäni niin?

Toinen mieleen tuleva vaihtoehto on se, että Wolt-kuskilla on työsuhdeauto käytössään. Näin ruokakuskina saatavat lisäansiot nousevat paremmiksi, kun autokulut menevät jonkun muun firman piikkiin.

Pohdintani Wolt-kuljettajien taustoista ovat tietenkin täysin triviaaleja. Woltin ja muiden ruokakuljetusyhtiöiden rooli ravintoloiden kannalta on sen sijaan aivan keskeinen.

Kuljetusyhtiöt ovat ravintoloiden kädessä kaksiteräinen miekka.

Woltin ja Foodoran kaltaisten kuljetusyhtiöiden ansiosta moni ravintola on saanut koronarajoitusten aikana take away -myyntinsä lentämään.

Monelle ravintolalle on riittänyt, että niillä on joku hyvännäköinen tai mainetta niittänyt annos – Lie Min Shanghai tacot, Putte’sin sienipizza, Patisserie Teemu Auran konditoriatuotteet, ja myynti on räjähtänyt.

Kääntöpuolena on se, että Wolt ja Foodora nappaavat tyypillisesti 30 prosenttia laskun hinnasta itselleen.

Ruokavälitysyhtiöille pandemian aiheuttamat muutokset kuluttajakäyttäytymisessä on onnenpotku ja digiloikka vailla vertaa.

Yhdysvaltalaisella Uberilla ruuanvälitys on jo selvästi isompi bisnes kuin taksitoiminta, ja singaporelainen Grab listautuu lähikuukausina Yhdysvalloissa pörssiin 40 miljardin dollarin arvostuksella, Foodoran berliiniläinen omistajayhtiö Delivery Hero on arvokkaampi kuin Nokia ja niin edelleen.

Jonottavan kuluttajan kannalta tilanne on kiusallinen.

Teemu Auran ja Wayn uunituoreet leivät saa helpommin (ja varmemmin ennen kuin ne myydään loppuun) tilaamalla ne kännykkäsovelluksella kuin ostamalla ne tavallisesti myymälään kävelemällä.

Ravintoloiden kannalta voi puhua palvelumuotoiluongelmasta – ne menettävät 30 prosenttia tuloistaan aina kun joku jonottava asiakas siirtyy järkisyistä Wolt- tai Foodora -tilaajaksi.

Kuuntele Antti Tiaisen ja Juha-Pekka Raesteen podcast: Näin ruuan ostaminen muuttuu Suomessa