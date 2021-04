Maailmaa järisyttävä energiaremontti on enää kymmenen vuoden päässä, ennustaa Fortumin toimitusjohtaja: ”Energia-alalle on tullut helpottunut tunnelma”

Rauramon mukaan Fortumin viime vuoden isot osingot osoittavat, että Uniper kannatti ostaa. Jokaisella suomalaisella on Fortumissa kiinni noin 1 800 euroa.

Fortum on kasvanut jättiläiseksi. Se kuuluu myös puheessa: toimitusjohtaja Markus Rauramo puhuu gigawateista. Yleensä Suomessa puhutaan megawateista.

Gigawatti on tuhat megawattia. Watit kertovat sähkövoimaloiden tehosta. Olisi epäkäytännöllistä sanoa, että ”meillä on yli 50 000 megawatin tehon edestä voimaloita”. On helpompi sanoa 50 gigawattia. Se on yli neljä kertaa kaikki Suomen sähkövoimalat.