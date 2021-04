Kehitysyhtiö Devco on tehnyt kolmannen sijoituksensa. Yhtiöstä tulee Blueforsin osaomistaja.

Suomalainen kehitysyhtiö Devco Partners on ostanut vähemmistöosuuden teknologiayhtiö Blueforsista, joka valmistaa lähelle absoluuttista nollapistettä kylmeneviä jäähdyttimiä. Bluefors on esimerkiksi kehittänyt Suomen ensimmäistä kvanttitietokonetta varten tarvittavat viilentävät kylmäkomponentit.

Kyseessä on Devcon mukaan pitkäjänteinen kumppanuus ja osaomistus ”merkittävä”. Blueforsin vuonna 2008 perustaneet Rob Blaauwgeers ja Pieter Vorselman ovat jatkossakin mukana osaomistajina. Omistusosuuksia Devco ei paljasta, mutta kukaan kolmesta omistajasta ei yksin hallitse yli puolta yhtiöstä.

”Kyseessä on aito kumppanuus, jossa on kolme merkittävää osaomistajaa. Aikahorisonttimme on aina hyvin pitkä, yli kymmenen vuoden ajanjakso”, Devcon osakas Lauri Stadigh sanoo.

Stadighin mukaan kymmenen vuoden aikajänne kuvaa kehitysyhtiön pitkäjänteistä sitoutumista sijoituksiinsa.

Devco on vuonna 2014 perustettu kehitysyhtiö, jonka osakkaita ovat nykyisin Stadighin lisäksi Teemu Alahuhta, Otto Kukkonen, Juhani Laakso ja Teemun isä, Koneen entinen toimitusjohtaja Matti Alahuhta. Lauri taas on Sammon konsernijohtajan Kari Stadighin poika. Kukkonen on heidän opiskelukaverinsa.

Lauri Stadighin mukaan Devcon tehtävänä on olla Blueforsin kehityskumppanina. Devcon tavoitteena on antaa Blueforsille strategista tukea yrityksen keskipitkän aikavälin kehitykseen ja tuoda mukaan myös kansainvälistä uutta osaamista.

Sijoituksen lisäksi Devcon ja Blueforsin yhteistyöhön kuuluu, että Blueforsin hallituksen puheenjohtajaksi nimitetään Kimmo Alkio, jäseneksi Juha Räisänen ja strategiseksi neuvonantajaksi Supercellin perustaja Ilkka Paananen.

Blueforsin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen jäähdyttimiä käytetään kvanttitietokoneiden kehityksen lisäksi perustutkimuksessa yliopistoissa, tutkimuskeskuksissa ja yrityksissä. Devcon mukaan Blueforsin liikevaihto oli viime vuonna 82 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 yhtiö teki liki 60 miljoonan euron liikevaihdolla yli 13 miljoonan euron tuloksen. Bluefors työllistää noin 250 ihmistä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Saksassa.

Devcon Matias Karioja (vasemmalla) ja Lauri Stadigh sekä Blueforsin Rob Blaauwgeers ja Pieter Vorselman. Oikealla Devcon Juhani Laakso.­

Devco ei kerro, kuinka isosta summasta vähemmistöosuuden ostamisessa on kyse. Stadigh kertoo, että Devco keräsi noin 1,5 vuotta sitten 180 miljoonan euron rahoituksen, josta merkittävä osa on nyt sijoitettu Blueforsiin.

”Bluefors on yrityksenä sellainen, jonka tyyppisistä haaveilimme, kun perustimme Devcon seitsemän vuotta sitten. Näemme, että kymmenen vuoden aikajänteellä Blueforsin teknologioille on enenevissä määrin kysyntää.”

Bluefors on Devcon kolmas sijoitus, joista aiemmat ovat venttiileitä kaukolämpö- ja kaukokylmälaitteisiin valmistava Vexve ja diagnostiikkateollisuuden raaka-aineita valmistava Medix Biochemica.