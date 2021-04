Main ContentPlaceholder

Talous | Osavuosikatsaukset

HS selvitti Helsingin pörssin alkuvuoden parhaat sijoituskohteet, tänään tuloksensa julkaisee suuryhtiöiden pörssiraketti

Helsingin pörssin suurien yritysten kurssiraketti on it-yhtiö Qt Group. Sen osakkeen hinta on noussut viime vuoden lopun ja 20. huhtikuun välisenä aikana 72 prosenttia. Samalla Qt Groupin osake on selvästi Helsingin pörssin päälistan kallein osake.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi