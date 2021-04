Pyynikin Brewing Company päätyi ratkaisuun, jossa yrittäjä Samu Saarikoski ostaa virolaispanimon, jonka tiloihin tamperelaispanimo tulee vuokralaiseksi.

Tamperelaispanimo Pyynikin Brewing Company on perunut päätöksensä ostaa virolaisen Haljalan panimon kiinteistöjä ja laitteistoa tanskalaiselta Harboelta.

Panimon toimitusjohtaja Kari Lappalainen kertoo, että yhtiö päätyi ratkaisuun, jossa virolaispanimon ostaa tamperelainen yrittäjä Samu Saarikoski. Pyynikin käsityöläispanimo tulee tiloihin vuokralaiseksi.

”Ratkaisu on varmasti kaikille osapuolille hyvä, olemme tyytyväisiä, että saamme Haljalan panimon kapasiteetin käyttöön. Voimme keskittyä tuotannon ylösajoon, myyntiponnisteluihin ja uusasiakashankintaan”, Lappalainen sanoo.

Pyynikin käsityöläispanimo oli aikeissa ostaa Haljalan panimon itse. Hanke oli tarkoitus rahoittaa yleisellä osakeannilla ja lainarahoituksella sekä muilla isommilla sijoittajilla. Yhtiö oli myös aikeissa järjestää miljoonan euron suunnatun osakeannin Saarikoskelle sekä yhdistää A- ja B-osakesarjansa, mutta toimet peruttiin. Osakesarjan yhdistämisessä yhdellä A-osakkeella olisi saanut 20 kappaletta B-osakkeita.

Perumisen taustalla oli tapaus, jossa jotkut osakkaista kokivat jääneensä ilman tietoa aikeista. Lopulta osa A-osakkaista halusi perua suunnitelmat.

Lappalaisen mukaan nykyiseen ratkaisuun päädyttiin myös aikataulusyistä.

Saarikoskesta olisi suunnatun annin kautta tullut yksi yhtiön pääomistajista.

”Nyt tehdyllä ratkaisulla hän tulee mukaan A-osakkaaksi ja on mukana myös panimon toiminnassa. Voi olla, että jatkossa tehdään muita järjestelyjä”, Lappalainen sanoo.

Yhtiön yleinen osakeanti on käynnissä huhtikuun loppuun saakka. Tiistaina panimon perustaja Tuomas Pere kertoi HS:lle, että yhtiö on kerännyt maaliskuussa alkaneella yleisellä annillaan yli miljoona euroa.

”Voimme käyttää pääomia tuotannon ylös nostamiseen, henkilökunnan palkkaamiseen, laitteiden huoltoon, raaka-ainehankintoihin ja esimerkiksi sähkö- ja vesisopimuksiin”, toimitusjohtaja Lappalainen sanoo.

Lappalaisen mukaan virolaispanimossa valmistettava ensimmäinen 100 000 litran oluterä on jo tekeytymässä. Yhtiön virvoitusjuomia on valmistettu alkuvuodesta lähtien samoissa tiloissa, joissa on pantu myös yksi erä alkoholitonta olutta.