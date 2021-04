Business Finlandin Talent Boost -yksikön vetäjä Ulla Hiekkanen-Mäkelä sanoo, että työperäisen maahanmuuton pönkittämiseksi tarvitaan ensinnäkin lisää käsipareja lupien käsittelyyn. Myös yrityksissä itsessään on varaa parantaa.

Puoliväliriiheen kokoontuvan hallituksen on määrä päättää toimista, jotka sekä lisäävät työllisyyttä että vahvistavat julkista taloutta. Hallitus katsoo, että Suomeen pitää saada lisää työvoimaa myös ulkomailta.

Työperäistä maahanmuuttoa täytyy lisätä tulevaisuudessa pääasiassa siksi, koska Suomessa väki vanhenee ja syntyvyys laskee. Suomalaiset yksin eivät arvioiden mukaan riitä kattamaan yritysten tai terveydenhuollon työntekijätarpeita. Iso kysymys on, miten Suomeen houkutellaan tulevien vuosien aikana kymmeniä tuhansia uusia kansainvälisiä osaajia.

”Yrityksille kaikkein helpointa on rekrytoida jo Suomessa olevia ihmisiä ja on hyvä, että it- ja koodaustaitojen koulutukseen on panostettu. Osaajien volyymi vain ei täytä elinkeinoelämän tarpeita”, Business Finlandin Ulla Hiekkanen-Mäkelä sanoo.

Hiekkanen-Mäkelä johtaa Talent Boost -yksikköä, joka pyrkii osaltaan vastaamaan osaajien houkuttelun haasteisiin toteuttamalla erilaisia hankkeita auttaakseen yrityksiä saamaan tarvitsemiaan työntekijöitä Suomeen. Hiekkanen-Mäkelä sanoo, että Suomi lähtee osaajakisaan takamatkalta verrattuna esimerkiksi Kanadaan, Hollantiin tai Ruotsiin. Siksi tarvitaan lisää resursseja.

”Meitä ei tunneta maailmalla eivätkä ihmiset edes ole koskaan ajatelleet tulevansa Suomeen töihin”, Hiekkanen-Mäkelä sanoo.

Tunnettavuuden lisäksi iso pullonkaula kansainvälisen osaamisen houkuttelussa ovat lupaprosessit.

”Lupaprosessiin ja sen nopeuttamiseen pitää saada tarpeeksi henkilöresursseja Maahanmuuttovirastoon.”

Työ- ja oleskelulupien myöntämisen ja uusimisen pitäisi olla nykyistä sujuvampaa. Koko prosessin tulisi olla mahdollisimman helppo ja yksinkertainen.

”Yritykset pelkäävät sitä, että lupaprosessi on hankala ja vaikea”, Hiekkanen-Mäkelä sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö on ryhtynyt valmistelemaan työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi toimia, joihin sisältyy myös lupaprosessien digitalisaatio.

Osaajavirran tulppana on myös suomalaisen yrityskentän oma asenne pelialaa ja joitakin kansainvälisiä konserneja lukuun ottamatta.

”Suomalaiset yritykset eivät osaa palkata ulkomaalaisia. Heillä on vähän nihkeä asenne siihen, että ulkomaalainen tekijä muuttaa yrityksen arkea. Ei osata nähdä hyötyjä kasvun ja kansainvälistymisen kannalta.”

Siksi monet pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat Hiekkanen-Mäkelän mukaan tukea ja kannustimia opetellakseen toimimaan monikansallisissa tiimeissä. Hän toivoo lisätukea myös kuntien ja kaupunkien järjestämään kielikoulutukseen ja esimerkiksi Suomeen töihin saapuvan henkilön puolison mentorointiin. Tällaiseen kotouttamistoimintaan yrityksillä ei aina ole mahdollisuuksia.

Tällä hetkellä Talent Boost -yksikkö valmistelee it-osaajien rekrytointikampanjaa Intiassa ja Yhdysvaltain-pilottihanketta, jossa houkutellaan Kalifornian osaajia Suomeen. Kokeilussa pyritään toteuttamaan työlupakäsittely kahdessa viikossa. Hankkeessa on mukana 20 suomalaista yritystä, jotka hakevat 30–50 uutta työntekijää.

”Piilaaksossa on fiksua, kokenutta ja kansainvälistä porukkaa, mutta elämänlaatu on pudonnut merkittävästi viime vuosina. Ihmiset saattavat haluta uudenlaisen ympäristön. Mielenkiintoinen työ suomalaisessa kasvuyrityksessä voi houkutella heitä.”

Suomessa palkkataso it-alan yrityksissä on suoraan verrattuna paljon Piilaaksoa alhaisempi. Hiekkanen-Mäkelä kertoo, että elämiseen jäävän summan suhteen Suomi pääsee jo lähelle kilpailukykyistä tasoa.

”Kun katsotaan, mitä jää käteen asumisen, terveydenhuollon ja perheen kulujen jälkeen ja otetaan huomioon hintataso ja elinkustannukset, päästään aika lähelle käytettävässä tulossa. On nähtävissä myös paljon tunnetta, että raha ei tee onnelliseksi ja halutaan muutosta. Viesti on kohdistettava heihin.”