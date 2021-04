Wärtsilä panostaa nyt esimerkiksi ammoniakilla tai metaanilla käyvien laivamoottorien kehittämiseen ja sähköjärjestelmän säätöjärjestelmiin.

Laivamoottoreita ja voimaloita valmistava Wärtsilä yllätti osakemarkkinat iloisesti tuloksellaan, vaikka itse tulos ei kovin hyvä ollutkaan. Osakekurssi ampaisi jyrkkään nousuun tilauskannan odotettua paremman kehityksen ansiosta.

Wärtsilän tammi–maaliskuun liikevaihto oli 946 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 41 miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui 19 prosenttia viime vuodesta. Tulos vielä enemmän.

Tilauskertymä oli viime vuoden vastaavan ajan tasolla eli 1 244 miljoonaa euroa. Palvelujen tilaukset kasvoivat, laitteiden supistuivat.

Wärtsilän liiketoiminta on ollut jo yli kaksi vuotta laskevalla uralla, ja siksi positiivista käännettä on odotettu. Viime syksynä tehtävä annettiin ruotsalaiselle Håkan Agnevallille, joka johti viimeksi menestyksekkääksi Volvon linja-autoliiketoimintaa.

Miten uusi toimitusjohtaja aikoo kääntää kurssin?

Niin kuin hyvin monessa muussakin yhtiössä tänä vuonna, vastaus löytyy vihreästä siirtymästä. Myös merenkulussa siirrytään kovaa vauhtia uusiutuviin polttoaineisiin.

Vaikka mukavuuslippujen alla purjehtivat rahtivarustamot eivät itse piittaisi ilmastonmuutoksesta ja päästöjen vähentämisestä, niiden asiakkaat piittaavat. Asiakasyritykset ovat alkaneet vaatia vähäpäästöisempiä kuljetuksia.

Ensin on puhdistettu laivojen pakokaasuja rikki- ja typpipäästöistä, mutta nyt halutaan eroon myös kasvihuonekaasuista.

”Merenkulussa on menossa suuri siirtymä kohti kestävyyttä. Asiakkaamme etsivät [dieselin tilalle] uusia polttoaineita, kuten metanolia, ammoniakkia ja niin edelleen. Ne ovat suuri mahdollisuus Wärtsilälle, koska meillä on niin vahva asema alan ekosysteemissä. Meillä on palveluverkosto, joka pystyy tukemaan uusien teknologioiden käyttöönottoa ja niihin liittyviä riskejä”, Agnevall sanoo HS:n haastattelussa.

Jo nyt uudet laivamoottorit voivat usein käyttää polttoaineena sekä dieseliä että nesteytettyä maakaasua. Sen sijaan vaikkapa ammoniakin käyttö vaatii kokonaan uutta teknologiaa. Wärtsilä kehittää nyt monien eri polttoaineiden käyttöä.

”Olemassa olevia laivoja varten kehitämme jälkiasennettavaa teknologiaa, joka mahdollistaa uudet polttoaineet. Pakokaasujen puhdistusteknologiaan voimme toisaalta liittää esimerkiksi hiilidioksidin talteenottoteknologiaa. Tulevaisuudessa erilaisia eri tilanteisiin ja tarpeisiin sopivia teknologioita tulee olemaan huomattavasti nykyistä enemmän”, Agnevall sanoo.

Wärtsilä on valmistanut pitkään myös voimaloita. Laivamoottoritkin ovat itse asiassa sähkövoimaloita, joiden tuottamalla sähköllä ajetaan laivaa eteenpäin vievää propulsiojärjestelmää potkureineen.

Voimalapuolella se on laajentanut toimintaansa sähköjärjestelmän säätöratkaisuihin ja niiden osana sähkövarastoihin eli akkujärjestelmiin. Säätövoimajärjestelmät on se kohta, jossa Wärtsilä aikoo olla Agnevallin mukaan isosti mukana sähköntuotannon vihertymisessä.

Akkuja Wärtsilä ei ole aikeissa tehdä, mutta yhtiöllä on Agnevallin mukaan kärkiosaamista erilaisten sähköntuotantomuotojen liittämisessä sähköjärjestelmään ja säätövoimaan ja esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisessä näiden käytössä.

Wärtsilän akkuvarastot ovat käyneet hyvin kaupaksi alkuvuonna.

”Sähköntuotanto muuttuu vähitellen täysin päästöttömäksi kaikkialla maailmassa. Se tapahtuu eri tahtiin maailman eri kolkissa ja siksi tarvittavat ratkaisutkin ovat erilaisia. Tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen kasvattaa väistämättä säätövoiman tarvetta. Meillä on siihen erinomaista osaamista”, Agnevall sanoo.

Hän uskoo, että Wärtsilän perinteisellä osaamiselle, polttomoottoreillakin on sähköjärjestelmässä vielä pitkään tarvetta. Niitä voidaan käyttää myös uusiutuvilla polttoaineilla. Yhtiö kehittää esimerkiksi nopeasti käyttöön otettavaa säätövoimaa, joka vastaa hyvin äkillisiin sähköntuotannon tehon vaihteluihin.

”Meidän on liikuttava näissä asioissa nyt. Ja toimeenpanoa kaikilla osa-alueilla pitää Wärtsilässä parantaa”, hän sanoi.

Yhtiön perusbisnes on edelleen hyvin riippuvainen laivojen rakentamisesta. Risteilylaivojen tilausten Agnevall ei usko vielä vähään aikaan piristyvän, mutta monia erikoisaluksia kuten tuulivoimaloiden rakentamiseen ja huoltamiseen tarvittavia laivoja rakennetaan jo paljon.

Wärtsilän suurin omistaja on ruotsalaisen Wallenbergien suvun sijoitusyhtiö Invaw Invest. Se omistaa Wärtsilästä vajaat 18 prosenttia.