Teollisuudessa ostopäälliköiden indeksi oli taas vahvimmillaan yli 20 vuoteen.

Euroalueen talouden elpyminen vahvistui huhtikuussa, ilmenee perjantaina julkaistun ostopäälliköiden indeksin ennakkotiedoista.

Verraten luotettavasti talouden kehittymistä ennakoiva indeksi oli huhtikuussa 53,7 pistettä. Elpymistä jouduttaa etenkin teollisuus, jossa indeksi oli huhtikuussa vahvimmillaan yli 20 vuoteen. Edellisen kerran ennätys rikottiin maaliskuussa.

Teollisuustuotannon virkoaminen on ollut jo pidempään erityisen vahvaa Saksassa.

Valtioiden määräämät liikkumisen ja elinkeinotoiminnan rajoitukset koronaviruspandemian hillitsemiseksi ovat aiheuttaneet suurta vahinkoa palveluilla. Huhtikuussa palvelualat alkoivat ostopäälliköiden indeksin perusteella kasvaa ensi kerran viime vuoden elokuun jälkeen.

”Huhtikuussa rajoitustoimia viruksen leviämisen hillitsemiseksi kiristettiin, mutta euroalueen talous oli rohkaisevan vahva”, sanoo indeksin tuottavan IHS Markitin ekonomisti Chris Williamson tiedotteessa.

Indeksi perustuu 5 000 euroalueen yritykselle tehtävään kyselyyn ja se keskeisimpiä talouden ilmapuntareita.

Jos indeksi on yli 50 pistettä, se ennakoi bruttokansantuotteen kasvavan. Jos se on alle 50 pistettä, bruttokansantuote todennäköisesti supistuu. Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

”Teollisuus on elpyminen vaikuttaisi olevan verraten vahvaa ja palvelualojen hienoinen kasvu on rohkaisevaa. Vaikuttaa siltä, että euroalueen talous on sopeutunut rajoituksiin ja kuluvalla vuosineljänneksellä talouskasvu on näiden ennakoivien tietojen perusteella ripeää, jos kehitys jatkuu samankaltaisena toukokuussa ja kesäkuussa”, sanoo ekonomisti Jaakko Nelimarkka Suomen Pankista.

Elpymisen lujittuminen euroalueella vaikuttaa väistämättä myös Suomeen, sillä tavaraviennin arvosta 40 prosenttia eurovaltioihin.

Toistaiseksi taantuma on ollut Suomessa lievempi kuin monissa eurovaltioissa. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi huhtikuun alussa, että suomen talous kasvaa tänä vuonna tänä vuonna 2,3 prosenttia ja ensi vuonna 2,5 prosenttia.

Suomen Pankin pankki on varoittanut talouden pitkän ajan heikoista kasvuedellytyksistä, vaikka talous elpyisikin tänä vuonna vahvasti. Elpymistä jouduttaa etenkin yksityisen kulutuksen lisääntyminen ja teollisuuden tointuminen.