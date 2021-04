Luottoluokittajan mukaan Suomen talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 2,3 prosenttia.

Luottoluokituslaitos Fitch Ratings on pitänyt Suomen luottoluokituksen näkymät vakaina. Suomen valtion luottoluokitus pysyi Fitchillä ennallaan eli tasolla AA+.

Luottoluokituslaitos vahvisti arvionsa puolilta öin Suomen aikaa.

Eurostatin arvion mukaan Suomen talous kutistui koronavuonna 2,8 prosenttia, Fitch kertoo. Syvempää notkahdusta ehkäisivät luottoluokittajan mukaan muun muassa vahva sosiaaliturva, verrattain joustavat työmarkkinat, useita muita maita kevyemmät rajoitustoimet sekä se, ettei maan talous ole riippuvainen turismista.

Fitchin mukaan Suomen talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 2,3 prosenttia ja ensi vuonna 2,9 prosenttia. Alkuvuoden uudet, koronavirukseen liittyvät rajoitustoimet heikensivät sekä yritysten että kuluttajien luottamusta. Fitch kuitenkin odottaa taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyvän vuoden toisella neljänneksellä, jos rajoituksia puretaan hallituksen pari viikkoa sitten julkistetun suunnitelman mukaisesti.

Suomen taloudellinen toipuminen on Fitchin arvion mukaan hitaampaa kuin AA-luokitetuilla verrokkimailla. Tämä johtuu osittain siitä, että laskusuhdanne on Suomessa ollut verrokkimaita matalampi. Toisaalta myös keskipitkän aikavälin kasvupotentiaali on luokittajan mukaan Suomessa verrokkeja heikompi.

Fitchin mukaan koronapandemiaa edeltävistä huolista korostuvat edelleen matala tuottavuuden kasvu sekä työikäisen väestön väheneminen. Hallitukselta rakenteellisia uudistuksia vaativien toimien listalla on lisäksi työttömyyden kasvu.

Fitch muutti Suomen luokituksen näkymät myönteisistä vakaiksi viime vuoden tammikuussa.