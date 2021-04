Applen kannalta on hyvä asia, että kuluttajat ottavat itseään vastakarvaan hiertävät tuotejulkistukset lähes henkilökohtaisena loukkauksena, kirjoittaa HS:n toimittaja Juho-Pekka Pekonen.

”Kauhea.”

”Miksi? Miksi ihmeessä?”

”Mitä he ajattelivat?”

Moni näyttää pettyneen, kun yhdysvaltalainen tietotekniikkavalmistaja Apple julkaisi tällä viikolla uudet, värikkäät Imac-tietokonemallinsa.

Koneet saivat odotetusti ensi kertaa sisälleen tehokkaan, Applen kehittämän suorittimen. Samalla koneiden paksuus kaikkine komponentteineen, jäähdytyksineen ja näyttöineen kapenee 11,5 millimetriin.

Mutta jos silmäilee mielipidekirjoituksia, uutisten kommenttiosioita ja sosiaalista mediaa, saa huomata, millä todella on väliä: näytön valkoisilla reunoilla ja muutaman sentin paksuisella alareunalla.

Uusien Imac-mallien muotoilu ja värit jakavat kuluttajien mielipiteitä.­

Esimerkiksi CNN:n taloustoimittaja David Goldman arvioi uuden Imacin olevan tekninen saavutus – mutta myös ”ruma kuin synti”. Goldman ihmettelee muun muassa koneiden värivaihtoehtoja ja niiden etuosaa hallitsevaa palkkia, jossa ei ole edes Applen logoa, kuten vanhoissa Imac-malleissa.

Ja pahin virhe on valkoisen kehyksen jättäminen ruudun ympärille: ”Se oli tuskin huomattava vanhoissa Imac-malleissa, koska se oli musta. Valkoinen luo kontrastin näytön ja alaosan palkin kanssa antaen ruudulle oudon ulkonäön.”

Goldman ei ole mielipiteensä kanssa yksin. Yhdysvaltalainen Marques Brownlee, yksi Youtuben seuratuimmista teknologiavideoiden julkaisijoista, kommentoi koneiden ulkomuotoa samaan tapaan.

”Reaktioni uuden Imacin ulkomuotoon: Nämä ovat rumia. Ne ovat uskomattoman ohuita ja enimmäkseen metallisia. Hienoa. Mutta valtava alaosa, valkoiset reunat ja oudot värit”, Brownlee arvioi.

Ja kommentoijien valituslista jatkuu:

Miksi koneissa on niin vähän liitäntäportteja?

Miksi saatavilla ei ole metallinväristä mallia?

Miksi näyttö ei ole suurempi?

Valitusvirsistä huolimatta maailmasta löytyy tietenkin myös valtavasti ihmisiä, joiden mielestä uudet värikkäät Imacit ovat pirteän erilaisia ja kauniita. Ylistäviä arvioita uusien Imacien ulkomuodosta on kuitenkin vaikea löytää.

” Applen kannalta katsottuna tilanne on imarteleva.

Pisteliäiden kommenttien tulvan voisi luulla pelästyttävän Applen.

Applen kannalta katsottuna tilanne on kuitenkin suorastaan imarteleva. Se kertoo, että yhtiöllä on valtava joukko potentiaalisia asiakkaita, jotka ottavat itseään vastakarvaan hiertävät tuotejulkistukset lähes henkilökohtaisena loukkauksena. He välittävät miljardien dollarien arvoisesta yhtiöstä niin paljon, että ovat valmiit jakamaan omia visioitaan ”paremmista” Apple-tuotteista.

Internetiin ilmeistyikin nopeasti visioita ”oikein” muotoilluista Imaceista – mustilla kehyksillä, totta kai:

Yhdelläkään toisella teknologiayhtiöllä on tuskin yhtä vakaumuksellista fanijoukkoa kuin Applella.

Tämä miljoonien ihmisten joukko seuraa huhu-uutisia Applen tulevista tuotteista, keskustelee toiveistaan verkossa ja kokoontuu seuraamaan suoria lähetyksiä yhtiön tuotejulkistuksista. Ja kun huhuissa kuultu uusi matkapuhelinmalli, tabletti, tietokone tai lisälaite lopulta julkaistaan, kokoontuvat uskolliset kuluttajat lanseerauspäivinä kauppojen eteen.

Viimeksi Apple päivitti yhtä merkittävästi Imacien ulkomuotoa loppuvuonna 2012 eli runsaat kahdeksan vuotta sitten. Sinä aikana niin Iphone-puhelimet kuin Ipad-tabletit ovat käyneet läpi lukuisia designmuutoksia. Modernimpaa ulkokuorta Apple-koneisiinsa vuosikausia odottaneille kuluttajille tarjottiin siis viimein jotain uutta, mutta kaikki toiveet eivät toteutuneetkaan.

Jos kukaan ei valittaisi, ei kukaan välittäisi. Se on Applelle tärkeä viesti.

Valituksista huolimatta Apple todennäköisesti myy miljoonittain uusia Imac-koneitaan, kun ne saapuvat kauppoihin keväällä.

Applen osakkeiden hinnat laskivat hieman New Yorkin pörssissä heti tiistain tuotejulkistuksien jälkeen. Loppuviikolla hinta nousi kuitenkin jälleen lähelle vanhoja lukemia. uutistoimisto Reutersin mukaan Applen kurssi on noussut lähes 95 prosenttia viimeisen vuoden sisällä.

Pettyneet taas voivat siirtää katseensa syksyyn. Silloin Applen ennustetaan julkistavan ammattilaisille suunnitellun, entistä tehokkaamman Imacin. Ehkä silloin tulee viimein se täydellinen tietokone, jossa on isompi näyttö ja mustat kehykset.

Huhumyrsky on jo asemissa.