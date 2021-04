Maailmantaloutta horjuttava sirupula ei laannu ainakaan ennen ensi vuotta. Näin ovat ilmoittaneet suurimpiin puolijohdeyhtiöihin lukeutuvat TSMC ja Intel.

Sirupula vaikuttaa myös Suomeen. Uudenkaupungin autotehdas joutuu ajamaan tuotantolinjastonsa alas. 2 500 työntekijää jää kotiin ainakin viikoksi, koska autoihin tarvittavia mikrosiruja ei ole tarpeeksi saatavilla.

Muutaman euron hintaisten osien puuttuminen estää kymmenientuhansien eurojen arvoisten autojen valmistuksen.

Yhdysvalloissa autovalmistajat ovat joutuneet kärvistelemään sirupulassa jo kuukausia. The Washington Postin mukaan General Motors on lomauttanut 10 000 työntekijää. Autovalmistajat ovat kertoneet tehtaidensa alasajosta myös Aasiassa.

HS kävi läpi keskeiset syyt autovalmistuksen ahdinkoon.

General Motorsin työntekijöitä Ontariossa Kanadassa maaliskuussa 2021.­

Autovalmistajien ennakointi epäonnistui

Sitä saa, mitä tilaa. Jos ei tilaa, ei saa mitään. Nykyinen tilanne kielii autovalmistajien tilaajien pieleen menneestä ennakoinnista. Kun koronaviruspandemia iski, autoyhtiöt laskivat sirutilauksiaan tai peruivat niitä.

Kulutuselektroniikan valmistajat taas aavistivat, että ihmisten jäädessä kotiin kulkutaudin vuoksi, elektroniikka kävisi entistä paremmin kaupaksi. Siruvalmistajien tilauskirjat alkoivat täyttyä.

Sirujen kysyntää on kasvattanut digitalisaatiotrendi, jonka vuoksi puolijohteita löytyy yhä useammasta laitteesta. Myös 5g-verkkojen ja laitteiden yleistyminen on kasvattanut puolijohteiden menekkiä. Siruja yksinkertaisesti tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen.

Tyypillisesti siruvalmistajat myyvät tehtaidensa tuotantokapasiteetin hyvissä ajoin. Tänään tilatun siruerän valmistus saattaa alkaa vasta ensi vuonna. Kehittyneimpien puolijohteiden valmistusprosessi voi kestää useita viikkoja.

Oman haasteensa luo se, että autotehtaiden logistiikkaketjut on hiottu äärimmilleen. Osat saapuvat juuri oikealla hetkellä tehtaalle ilman varastointia.

Puolijohteita ei perinteisesti edes ole haluttu ostaa pitkiksi ajoiksi varastoon, kertoo logistiikan professori Markku Kuula Aalto-yliopistosta. Mikrosirut ovat kehittyneet niin nopeasti, ettei varastointia ole ollut kannattavaa tehdä.

Autovalmistajat ovat jääneet muiden jalkoihin

Autoalan ongelmat alkoivat koronaviruksesta. Pandemia sai monen teollisuuden alan tuotannon hyytymään ja logistiikkaketjut katkeamaan. Todellinen autoalan ongelma on kuitenkin syvemmällä.

Autoista on tullut renkailla kulkevia tietokoneita. Autoyhtiöt eivät kuitenkaan ole tottuneet toimimaan samalla tavalla kuin tietokonevalmistajat.

Autovalmistajat eivät kuulu suurimpien puolijohdevalmistajien sisäpiiriin. Se kostautuu nyt.

Autobisneksessä ei ole tarpeeksi siruosaamista

Jos puolijohteita pitää jonottaa, jonon kärjessä ovat kulutuselektroniikan ja viestintäteknologian yhtiöt, eritoten Apple. Ilman kunnollista sirujen suunnitteluosaamista, autovalmistajat eivät pääse siruvalmistajien sisäpiiriin.

Apple on viimeisen kymmenen vuoden aikana palkannut kokeneita puolijohdealan ammattilaisia ja ostanut mikrosiruihin keskittyneitä yrityksiä.

Apple, Amazon ja Google ovat esimerkkejä sirualan trendistä. Puolijohteiden suunnittelu on siirtynyt ohjelmistovetoisiin yrityksiin. Syynä on se, että ohjelmistojen laskentaongelmat määrittävät entistä enemmän, millaisiksi mikrosirut kannattaa suunnitella.

Autojen sähköistyminen pakottaa myös autovalmistajia muuttumaan entistä enemmän ohjelmistovetoisiksi yrityksiksi. Se tarkoittaa, että autoteollisuuden on kyettävä palkkaamaan ohjelmistoalan kokeneita huippuosaajia.

Konsulttiyhtiö Deloitte arvioi jo kaksi vuotta sitten, että autoala on euroilla mitattuna yksi nopeimmin kasvavista mikrosirujen ostajaryhmistä. Arvion mukaan autovalmistajat ostavat 12 prosenttia ensi vuonna myytävistä siruista euroissa mitattuna.

Se saa, kuka maksaa

Isoimpien siruvalmistajien suosikkiasiakkaita ovat ne, jotka tilaavat ja maksavat eniten.

Autovalmistajat eivät ole olleet valmiita maksamaan siruista yhtä paljon kuin kulutuselektroniikkayritykset, kertoo Automotive News.

Alkuvuodesta TSMC ilmoitti nostavansa autovalmistajille myytävien mikrosirujen hintoja.

Tulipalo tuhosi keskeisen tehtaan

Maaliskuussa japanilaisen autovalmistajille siruja valmistavan Renesaksen tehdas paloi. Palossa tuhoutui 23 siruja valmistavaa konetta.

Renesaksen arvion mukaan tehtaan korjaaminen täyteen toimintaan vie kolme kuukautta. Ensimmäiset tuotantokoneet käynnistyivät tehtaassa tämän viikon alussa.

Renesas valmistaa noin kolmasosan autoteollisuudelle myytävistä puolijohteista.

Suezin kanavaan jumiutunut rahtialus

Myös Suezin kanavaan jumiutunut Ever Given -rahtialus sekoitti maailman logistiikkaketjuja. Suezin vaikutukset näkyvät etenkin Euroopassa. Rotterdamin satamassa on varauduttu erikoisjärjestelyjen jatkuvan toukokuun alkupuolelle.

Saksalainen luksusautovalmistaja Porsche on ilmoittanut, että rahtilaivan jumiutuminen on pahentanut tehtaiden komponenttipulaa. Myös Porsche on joutunut supistamaan tuotantoaan.

Sirutehtaita ei ole tarpeeksi

Puolijohdetehtaiden rakentaminen ja toimintaan saattaminen voi viedä vuoden tai jopa kaksi. Hintaa tehtaalle saattaa tulla pienen ydinvoimalan verran, miljardeja euroja.

Helpotusta on luvassa. Maaliskuussa monialayhtiö Bosch ilmoitti rakentavansa autoteollisuudelle suunnattua sirutehdasta Saksaan. Myös siruyhtiö Intel on ilmoittanut alkavansa valmistaa puolijohteita autoteollisuudelle. Intelin autosirujen valmistuksen on määrä alkaa 6–9 kuukauden kuluttua.

Siruvalmistuksessa ei vain tarvita tehdasta ja tuotantolaitteistoa, vaan myös alihankintaketjun on oltava kunnossa. Avainroolissa ovat siruvalmistuksen huippuosaajat. Heitä on etenkin Aasiassa, Taiwanissa, jossa puolijohdeosaamista on kehitetty määrätietoisesti 1970-luvulta lähtien.

Sirut valmistetaan piikiekoista, joiden kysyntä on tällä hetkellä historiallisen kova. Piikiekkoja valmistaa vain kourallinen yrityksiä maailmassa. Piikiekkojen lisäksi valmistusprosessissa tarvitaan kemiallisia yhdisteitä.

Yhdeksi tuotannon pullonkaulaksi on muodostumassa vesipula. Taiwanissa on kärsitty pahasta kuivuudesta, mikä on haitannut sirutuotantoa. Tankkiautot ovat ajaneet vettä tehtaille, mutta kohta ei ole millä täyttää tankkiautoja. Taiwanin saaren vesivarannot ovat loppumaisillaan.

Trumpin kauppasota sotki logistiikkaketjut

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin aloittama kauppasota Kiinan kanssa on osaltaan sekoittanut logistiikkaketjuja, Markku Kuula toteaa.

Tuotantoa on siirtynyt länsimaista jo vuosikymmeniä Aasiaan eikä sitä tuoda hetkessä takaisin. Maailmankauppa oli sekavassa tilanteessa jo ennen koronapandemiaa.

Kuula uskoo, että tulevaisuudessa tuotantoketjujen joustavuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Se voi tarkoittaa, että osa alihankintaketjujen tuotannosta siirretään lähemmäs tilaajia. Varsinkin sellaisilla aloilla, joissa valmistus pystytään hoitamaan roboteilla.