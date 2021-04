Neuvottelut liittyvät Ilkan suunnitelmiin hankkia sanomalehtipainamista ostopalveluna.

Ilkka-Yhtymä käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, joiden seurauksena lakkaa korkeintaan 22 työtehtävää.

Neuvottelut liittyvät Ilkan suunnitelmiin hankkia sanomalehtipainamista ostopalveluna.

Suunnitelmat painamisen hankkimisesta ostopalveluna koskevat I-print Oy:n sanomalehtipainamista, eikä suunnitelmilla ole vaikutusta muihin painamisen muotoihin, arkki-, digi- ja erikoispainamiseen. Konsernin painetut lehdet jatkavat ilmestymistään entiseen tapaan.

Ilkan tiedotteen mukaan lehtipainamisen muutosta suunnitellaan mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutosten vuoksi.

”Sisältöjen kulutus on digitalisoitunut viime vuosina, joten painoaikataulujen merkitys uutisten julkaisemisessa on pienentynyt. Ilkka-Yhtymän mediat uutisoivat jo nyt kattavasti verkossa ennen painettujen lehtien ilmestymistä. Yhtiön tavoitteena on tehostaa toimintojaan ja parantaa kannattavuuttaan”, Ilkka sanoo tiedotteessaan.