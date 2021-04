UPM arvioi yhtiön vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja myös koko vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna.

Metsäyhtiö UPM:n tammi–maaliskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli tismalleen sama kuin viime vuoden vastaavana aikana eli 279 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli korkeampi kuin kolmella edeltävällä vuosineljänneksellä.

Liikevaihto taas väheni kaksi prosenttia 2 234 miljoonaan euroon. UPM:n mukaan laskun taustalla oli paperin hintojen lasku ja valuuttakurssimuutokset.

Liikevaihdon supistuessa voittoprosentti vahvistui 12,5 prosenttiin liikevaihdosta. Refinitivin ennuste oli odottanut UPM:n liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan 19 miljoonaa euroa 224 miljoonaan euroon tammi–maaliskuussa. Liikevaihdon odotettiin laskevan 2 184 miljoonaan euroon.

UPM kertoo, että sellun kysyntä on jatkunut hyvänä ja sellun hinnat ovat nousseet nopeasti. Myös tarroissa, erikoispapereissa ja sähkömarkkinoilla on vahva markkinatilanne. Sen sijaan graafisten papereiden osalta kysyntä on laskenut.

UPM:n toimitusjohtajan Jussi Pesosen mukaan lähes kaikkien UPM:n tuotteiden kysyntä oli alkuvuonna hyvää.

”Tuloksemme nousi pandemiaa edeltäneelle tasolle, ja yhtiön kasvuhankkeet etenivät aikataulussa ja budjetissa”, Pesonen sanoo tulostiedotteessa.

