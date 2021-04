Kauppa käy voimakkaasti niin päivittäistavaroissa, rakentamisessa kuin autokaupassakin.

Kauppakonserni Keskon liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa noin kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Keskon liikevaihto oli noin 2 540 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 116,2 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli ollut 65,1 miljoonaa euroa.

”Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli jälleen ennätyksellinen. Se oli Keskon historian paras ensimmäisen vuosineljänneksen tulos. Myynti kasvoi kaikilla toimialoilla”, sanoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander yhtiön tiedotteessa.

Sijoittajia Keskon historian kaikkien aikojen paras vuoden ensimmäinen vuosineljännes ei enää säväyttänyt. Aamun kaupankäynnissä osakekurssi laski hieman.

Selityksenä vaisuun kurssireaktioon voinee pitää sitä, että Kesko antoi jo 15. huhtikuuta positiivisen tulosvaroituksen, jossa keskeiset tiedot odotettavasta tulosparannuksesta kerrottiin.

Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi tammi–maaliskuussa 6,1 prosenttia ja K-ruokakauppojen markkinaosuus vahvistui.

Myynnin kasvusta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 48 prosenttia tuli ruoan verkkokaupan kasvusta. Verkkokaupassa myynti kasvoi yli 300 prosenttia eli myynti yli nelinkertaistui vuodentakaisesta vertailukaudesta.

”Olemme digitaalisen kaupan johtavia toimijoita Pohjois-Euroopassa lähes 1,3 miljardin euron sähköisen kaupan myynnillä. Kesko on vahvasti mukana sekä kuluttajien että yritysasiakkaiden verkkokaupassa. Meidän verkkokauppamme kasvavat nopeasti, mikä on seurausta hyvin toimivasta digistrategiasta ja sen onnistuneesta toteutuksesta. Arvioimme ruoan verkkokaupan kasvavan merkittävästi Suomessa tällä vuosikymmenellä. Tavoitteenamme on olla myös tulevaisuudessa ruoan verkkokaupan selvä markkinajohtaja Suomessa”, Helander sanoo.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 7,7 prosenttia.

Autokaupassa kasvu oli vielä kovempaa: 16,8 prosenttia.

Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 570–670 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 520–620 miljoonaa euroa.

Kesko kertoo osavuosikatsauksessa, että tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kehitys kaikilla toimialoilla sekä aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät.

”Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvu sekä yritysasiakaskaupassa että kuluttaja-asiakaskaupassa on jatkunut ennakoitua parempana. Myös autokauppa on kasvanut edellisestä vuodesta. Samanaikaisesti kustannustehokkuutta on pystytty edelleen parantamaan”, tiedotteessa listataan.

Keskon vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa, kun vuotta aiemmin se oli 0,08 euroa.