Ilmastonmuutos lisää esimerkiksi tulvien sekä metsätuhojen määrää. Kun riskit kasvat liian suuriksi, vaikutus näkyy kohteen vakuutuskelpoisuudessa.

Ilmastonmuutos lisää erilaisten sään ääri-ilmiöiden esiintyvyyttä. Kun ääri-ilmiöt lisääntyvät, myös vahinkoja sattuu enemmän. Siksi ilmastonmuutos uhkaa tehdä joistain maantieteellisistä alueista kalliita vakuuttaa.

Kun vahingon riskin todennäköisyys kasvaa tarpeeksi suureksi, kohteesta tulee vakuutuskelvoton. Pohjola Vakuutuksen varatoimitusjohtajan Pekka Puustisen mukaan esimerkiksi Pohjanmaalla on jo sellaisia alueita, joita ei voida tulvariskin vuoksi vakuuttaa.

”Jos tulvista alkaa tulla vuosittainen ilmiö jollain alueella, niin silloin ollaan lähellä vakuutuskelvottomuutta. Merkittävän riskin alueita ovat melkein kaikki suurten jokien ja vesistöjen ympäristöt”, Puustinen kertoo.

Vahingon riskien lisäksi vakuutuskelvottomuus on vakuutuksenottajalle muutenkin ikävä tilanne. Puustisen mukaan vakuutuskelvottomuus tekee kohteesta käytännössä arvottoman ainakin jälleenmyynnin osalta, oli kyse sitten yritystoiminnasta, maatilasta tai omasta kodista.

Vaikka kohteesta tai alueesta ei tulisikaan täysin vakuutuskelvoton, sen vakuutushinnat kasvavat riskien noustessa. Puustisen mukaan vakuutusten hinnat eivät ole Suomessa kuitenkaan vielä eriytyneet riskien perusteella yhtä rajusti kuin muualla maailmassa. Sen sijaan esimerkiksi Englannissa on laajoja alueita, jotka ovat täysin vakuutuskelvottomia ja Floridassa vakuutusmaksujen vuosikorotukset ovat hurrikaanien vuoksi nousseet 20 prosenttiin ja uhkaavat sotkea muuten lupaavan kiinteistöbuumin.

”Suomessakin esimerkiksi metsävakuutusten hinnat tulevat varmuudella nousemaan erityisesti niillä alueilla, joissa on suuri riski metsien kaatumiselle myrskyjen takia.”

Suomalaisten onneksi sään ääri-ilmiöt ovat kotimaassa vielä maltillisella tasolla. Niiden lukumäärä on silti nousussa.

”Jos aikaisemmin ääri-ilmiöitä tapahtui kerran sadassa vuodessa ja nyt kerran kahdessakymmenessä vuodessa, niin se on vakuutuksen näkökulmasta jo hyvin erilainen tilanne”, Puustinen toteaa.

Suomessa tavanomaisimpia ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja ovat tulvat, myrskyt ja metsätuhot. Osa vaikutuksista näkyy vasta pitkässä tähtäimessä, kun esimerkiksi rakennukset kärsivät lisääntyneestä kosteudesta.

”Talvella sataa enemmän vettä ja erityisesti isojen vesialueiden tulviminen lisääntyy. Lisäksi kun maa ei enää roudi, niin se ei sido puita yhtä hyvin, jolloin myös metsätuhot yleistyvät.”

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät myös maataloudessa. Vuodesta 2016 lähtien valtio ei ole enää korvannut satovahinkoja maanviljelijöille vaan viljelijän pitää itse vakuuttaa satonsa. Myrskyjen ja tulvien lisäksi ilmaston lämmetessä myös vierasperäiset tuholaislajit lisääntyvät, mikä on satovahinkojen kannalta merkittävä riski. Myös kuivuus ja helteet sekä toisaalta myös hyvin kosteat kelit uhkaavat satoa. Ilmaston lämpeneminen ei ole myöskään poistanut hallariskiä, ja esimerkiksi Ranskassa varhainen lämmin kevät yhdistettynä hallaan kuukautta myöhemmin on aiheuttanut merkittäviä tuhoja viinialueilla.

Ääri-ilmiöiden lisäksi myös rakentamisen tapa voi lisätä vahinkojen riskiä. Puustisen mukaan ihmisillä on ollut läpi historian intoa rakentaa vesistöjen lähelle. Vaikka ranta-alueelle rakentamista säännelläänkin, arvokkaita kiinteistöjä ja uusia asuinalueita rakennetaan poikkeusluvilla edelleen lähelle rantaa ja jopa vanhan merenpohjan päälle. Puustinen onkin huolissaan siitä, että ilmastomuutoksen lisäksi myös ihmiset aiheuttavat toiminnallaan riskejä.

”Rakentamisessa metrilläkin on merkitystä siihen, mikä tulvan aiheuttaman vahingon todennäköisyys on. Hyvällä kaavoituksella ja rakentamismääräyksillä voidaan vaikuttaa asioihin huomattavasti. On kuitenkin vahva taloudellinen kannustin kaavoittaa poikkeusluvalla rantoihin, koska se on erittäin arvokasta aluetta. Mutta se lisää yhtä lailla riskiä kuin ilmastonmuutoskin.”

Puustinen huomauttaa, että tällainen ranta-aluekin on arvokas vain siihen asti kunnes huomataan, ettei alueelle olisi kannattanut rakentaa sillä tavalla ja siinä mittaluokassa.

”Kunnan mukavat verotulot muuttuvat menoiksi, kun vihaiset ja usein suurituloiset alueen asukkaat vaativat kuntaa ratkomaan ongelmat – tulvavalleja ei rakenneta ilmaiseksi.”

Vakuutusala voi Puustisen mukaan myös hillitä ilmastonmuutosta vakuutus- ja sijoitustoiminnan sekä oman hiilijalanjäljen kautta. Pitkässä tähtäimessä vakuutusalan ilmastonmuutoksen torjunnassa on hänen mukaansa kyse siitä, millaisia kohteita vakuutetaan.

”On pohdittava, onko tiettyjä toimialoja, jotka nähdään ilmastovaikutuksiltaan niin suuriksi, että niissä ei haluta pitkässä juoksussa olla mukana.”

Vastaavia linjauksia on jo tehty esimerkiksi ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyvien riskien suhteen, ja Puustisen mukaan onkin vain ajan kysymys, koska vastaavaa nähdään ilmastonmuutoksen osalta myös Suomessa.