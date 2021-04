Suomi saattaa kaataa elvytyspaketin, ja ekonomistien mukaan paketin kaatuminen olisi valtava pommi: ”paketin räjäyttäminen on tulella leikkimistä”

Elpymispaketti kaatuu Suomen eduskunnassa, jos se saa alle kahden kolmasosan kannatuksen. Paketin kaatuminen olisi iso isku Euroopalle, mutta ekonomistit ovat toistaiseksi luottavaisia Suomen päätökseen.

Tiistaina perustuslakivaliokunta päätti, että Euroopan unionin elpymispaketti pitää hyväksyä eduskunnan suuressa salissa kahden kolmasosan enemmistöllä normaalin enemmistön sijaan. Paketti siis kaatuu Suomen eduskunnassa, jos oppositio äänestää sitä vastaan. Kokoomus on tosin jo ilmoittanut äänestävänsä tyhjää, jolloin paketti voi yhä mennä läpi.

EU:n 750 miljardin euron elpymispaketista sovittiin heinäkuussa. Jokaisen jäsenmaan on ratifioitava budjettipäätös kansallisella tasolla. Jos Suomen eduskunta ei hyväksy päätöstä, komissio ei voi ottaa markkinoilta lainaa elpymispaketin perustamiseksi. Myös tulevien vuosien budjetti menee jumiin.

Paketin kaatuminen aiheuttaisi sätkyn EU:ssa, mutta mitä perustuslakivaliokunnan päätös ja paketin mahdollinen kaatuminen Suomen eduskunnassa tarkoittavat markkinoiden kannalta?

”Markkinat ovat olleet aika rauhalliset, mikä kertoo siitä, että Suomi nähdään maana, jonka on totuttu hoitavan asiat. Suomea kohtaan on luottamusta”, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo.

Suomen tilanne ei päätynyt otsikoihin Euroopassa vielä tiistaina. Koivun mukaan isot kansainväliset pankit ovat käsitelleet aihetta aamuraporteissaan keskiviikkona, mutta pankit näkevät äänestystuloksen aiheuttaman riskin marginaalisena.

”Meillekin on tullut asiasta kyselyjä, mutta tunnelma on rauhoittava Suomen maineen vuoksi”, Koivu sanoo.

Koivun mukaan riskin hinnoittelu markkinoilla on vaikeaa.

”Kokonaiskuvan luominen on huteraa ja äänestyslinjoja on vaikea ennakoida.”

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen ei usko, että Suomen tilanne aiheuttaisi ”minkäänlaista värinää” markkinoilla. Heiskanen on luottavainen sen suhteen, että Suomi lopulta päätyy hyväksymään elpymispaketin.

”Jos Suomi kaataisi sen, olisi vaikea nähdä paketin loppupeleissä kaatuvan Euroopassa. Suuret maat ovat jo hyväksyneet sen, ja jollakin tavalla sitä viedään eteenpäin”, Heiskanen sanoo.

Uuden paketin ja budjetin kokoaminen vaatii uutta esitystä komissiolta, uutta neuvottelukierrosta jäsenmaiden kanssa ja uutta huippukokousta.

Komission mukaan 19 jäsenmaata on hyväksynyt omien varojen päätöksen. Kahdeksan maan päätöstä odotetaan edelleen. Suomen lisäksi päätöksen antamista ovat antaneet odottaa Itävalta, Viro, Unkari, Irlanti, Hollanti, Puola ja Romania.

Lue lisää: EU-parlamentaarikot vetoavat elpymispaketin puolesta – Kokoomuksen Pietikäinen: Suomen jääminen ulos olisi ”hirveä häpeä”

Saksan perustuslakituomioistuin käsitteli EU:n elpymispakettiin liittyvää valitusta aiemmin keväällä. Tuomioistuin kuitenkin hylkäsi valituksen, jolloin Saksan parlamentti voi hyväksyä rahoituksen. Valitus venytti paketin ratifiointiprosessia Saksassa muutamalla viikolla.

”Saksan tapaus nähtiin enemmän teknisenä viiveenä. Siksi Euroopan korkomarkkinat ovat pysyneet aika rauhallisina. Toki se aiheutti huolta, mutta se kuivui kasaan”, Koivu sanoo.

Jos paketti lopulta kaatuisi, se olisi Koivun mukaan valtava pommi Euroopassa. Vaikutukset heijastuisivat eniten rahoitusmarkkinoille, josta järkytys voisi ajatua myös reaalitalouteen. Koivu sanoo, että elpymispaketin kaatuminen tekisi tulevaisuudesta epävarman, jolloin kuluttajien ja yritysten halu käyttää rahojaan vähenee. Myös poliittisen riskin kasvu voi näkyä markkinoilla.

”Tässä vaiheessa koko paketin räjäyttäminen on tulella leikkimistä ja enemmänkin. Elpymispaketti on kaikessa taustalla luomassa optimismia talouteen, minkä ansiosta kuluttajat uskaltavat lähteä kuluttamaan rahaa”, Koivu sanoo.

Elpymispaketti voi pönkittää euroalueen taloutta, joka ei ollut kovassa kasvussa edes ennen pandemiaa.

”Euroalueen haasteet eivät lopu koronakriisiin. Paketilla voitaisiin puhkaista kasvun lasikatto.”

Suomessa pandemia ja sen aiheuttama talouskurimus eivät ole olleet yhtä pahoja kuin esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa, Koivu muistuttaa.

”Espanjassa työttömyys on isoa ja kotitalouksien tulot ovat supistuneet. Italiassa on kroonisia ongelmia ja paketilla on iso vaikutus luottamuksen synnyttämisessä. Paketin kautta voitaisiin myös tehdä kipeitä päätöksiä rakenteellisista uudistuksista”, Koivu sanoo.

Heiskanen sanoo, että Suomi taas pärjäisi myös ilman elpymispakettia.

”Voisimme parantaa kasvun edellytyksiä omilla toimillamme”, Heiskanen sanoo.

Elpymispaketin hylkääminen voisi aiheuttaa keskusteluja Suomen asemasta EU:ssa ja suhtautumisesta unioniin. Heiskanen arvioi, että ulkomailla tapaus nähtäisiin enemmänkin yksittäisenä poikkeamana Suomen linjaan eikä varsinaisena suunnanmuutoksena.

”Se voisi luoda tilapäistä epävarmuutta. Minä en usko, että elpymispaketti kaatuu eikä Suomen tilanne ole toistaiseksi noussut laajemmaksi uutiseksi.”