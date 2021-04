Fennovoima on päivittänyt Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemusta.

Pyhäjoen Hanhikiven niemelle rakenteilla olevan ydinvoimalaitoksen tilaaja Fennovoima kertoi keskiviikkona jättäneensä päivityksen laitoksen rakentamislupahakemukseen työ- ja elinkeinoministeriölle.

Fennovoima tarkentaa hankkeen kokonaisinvestointikustannuksia. Tällä hetkellä yhtiö arvioi hankkeen kokonaiskustannusten nousevan 7–7,5 miljardiin euroon, kun aiemmin hinnaksi oli kerrottu 6,5–7 miljardia euroa. Fennovoiman mukaan hinnannousu aiheutuu sen oman organisaation kuluista.

Päivityksessä Fennovoima arvioi, että se voisi saada rakentamisluvan kesään 2022 mennessä. Rakentaminen alkaisi kesällä 2023 ja laitoksen kaupallinen käyttö voisi alkaa vuonna 2029.

Varsinaiset päivitykset lupahakemukseen liittyvät Fennovoiman mukaan esimerkiksi suunnitteluratkaisuihin, toimitusketjuun, ympäristöasioihin sekä laitosalueen turva- ja valmiusjärjestelyihin.

Fennovoiman Hanhikivi 1 -hanke on kärsinyt viivästyksistä. Venäläisellä laitostoimittajalla Rosatomilla on ollut vaikeuksia sopeutua suomalaisten viranomaisten vaatimuksiin. Myös Fennovoiman toiminnassa on ollut puutteita. Helmikuussa Säteilyturvakeskus (Stuk) arvioi, että ydinvoimalan suunnittelutyöt ovat edenneet parempaan suuntaan ja että Rosatom ja Fennovoima ovat onnistuneet korjaamaan toimintaansa.

Myös Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht kommentoi helmikuussa ennen Stukin arviota HS:n haastattelussa, että valmistelut etenevät parempaan suuntaan.

”Viime vuosi oli Fennovoimalle hyvä. Ensimmäistä kertaa kenties moneen vuoteen toimitimme sen, mitä pitikin”, Specht sanoi.

Hanhikivi 1 -laitoksen rakennuslupahakemus jätettiin hallitukselle alun perin kesällä 2015.

”Hankkeen perusteet ovat ennallaan, eikä päivitys vaikuta sen laajuuteen. Voimalaitoshanke toteutetaan Pyhäjoen Hanhikiven niemelle, kuten se on alkuperäisessä lupahakemuksessa kuvattu”, Specht sanoo keskiviikkona tiedotteessa.