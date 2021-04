OP-ryhmän tulos ennen veroja kipusi tammi–maaliskuussa 265 miljoonaan euroon eli tuplaantui. Vuosi sitten vastaavaan aikaan keskellä koronaromahdusta tulosta syntyi vain 129 miljoonaa euroa.

Asuntokaupan kuumeneminen on nostanut OP-ryhmän asuntolainojen kysynnän ennätyksellisen korkeaksi. Pääjohtaja Timo Ritakallion mukaan uusien asuntolainojen nostot kasvoivat maaliskuussa enemmän kuin kertakaan aiemmin kymmenen vuoden aikana minään yksittäisenä kuukautena.

Samalla myös kilpailu asuntolaina-asiakkaista on Ritakallion mukaan jatkunut kovana koko kevään ajan. Kilpa näkyy Ritakallion mukaan myös asuntolainojen korkomarginaaleissa eli lainojen hinnoissa. Kilpailu painaa marginaaleja alas.

”Suomalaiset asuntolainojen marginaalit ovat Euroopan alhaisimmat tai ainakin toiseksi tai kolmanneksi alhaisimmat laskutavasta riippuen. Ne kuvastavat sitä, kuinka kovaa kilpailu on”, Ritakallio sanoo.

OP-ryhmä on Suomen suurin asuntoluotottaja. Sen markkinaosuus on 38,2 prosenttia ja kakkosena olevalla Nordealla on markkinasta 29,2 prosentin siivu.

Vuosi sitten asuntolaina-asiakkaat hakivat koronakriisin iskettyä runsaasti lyhennysvapaita lainoihinsa, kun OP tarjosi niitä muiden pankkien tavoin ilman kuluja jopa 12 kuukaudeksi.

Alkuvuonna lyhennysvapaiden kysyntä on pysynyt vähäisenä alettuaan hiipua jo viime kesän jälkeen.

Sen sijaan asuntolainojen korkosuojaukset ovat edelleen käyneet jossain määrin kaupaksi, vaikka kaikkein edullisin aika korkosuojan ottamiseksi pitkälle asuntoluotolle onkin Ritakallion mukaan saattanut jo mennä. Silti hän pitää pitää niitä edullisina.

”Vaikka odotettu korkokehitys on maltillista, niin on päivänselvää, että pitkästä aikaa taloudessa, erityisesti Yhdysvaltain taloudessa, on kohoavia inflaatiopaineita. Yhdysvaltain valtion 10-vuotisen velkakirjan korko on noussut alkuvuoden aikana noin yhden prosenttiyksikön”, Ritakallio sanoo.

Kaikkiaan OP-ryhmältä nostettiin uusia asuntoluottoja tammi–maalikuussa 14,2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

OP-ryhmä julkaisi keskiviikkona tammi–maaliskuun osavuosikatsauksensa.

Finanssijätin tulos ennen veroja kipusi tammi–maaliskuussa 265 miljoonaan euroon eli tuplaantui. Vuosi sitten vastaavaan aikaan keskellä koronaromahdusta tulosta syntyi vain 129 miljoonaa euroa.